【減息影響】美國減息推升金價　投資黃金ETF有咩選擇？

▲ 【減息影響】美國減息利好金價 香港投資黃金ETF有咩選擇？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶下，美國聯儲局在周二（3日）突然減息半厘，美滙下挫，避險情緒推升金價。如果看好黃金未來走勢，可選擇購買黃金ETF，既毋須買入實金儲存，亦可於股市交易時段輕鬆買賣。香港現時有哪些黃金ETF選擇？

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買黃金ETF有乜好？

黃金ETF與股票一樣，均在聯交所買賣，需繳付經紀佣金等費用。黃金ETF是一種追蹤黃金價格的被動式投資工具，價格透明度高及具流通性。當散戶買入相關的ETF，發行機構亦會買入相應價值的實物黃金。

投資實物金條是投資黃金的最直接方式，但無論是運輸、儲存及保險，還是物色合適的金條賣家，都可能產生較高的成本；若投資黃金ETF則可免除以上程序。

黃金ETF有乜揀？

香港現時共有3隻黃金ETF在交易所掛牌，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。當中最受散戶歡迎的是SPDR金ETF，其每年總開支比率約為0.4%，SPDR金ETF與價值黃金ETF均以港元買賣。恒生人幣金ETF以人民幣買賣，如有意購入恒生人幣金ETF，也要考慮人民幣滙兌風險。

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黃金ETF只能金價上升而獲利，並不會有任何派息。投資者在選擇黃金ETF時，亦需留意其總開支比率，開支比率愈大，代表投資該ETF的成本愈高。

責任編輯：曹佩鈞