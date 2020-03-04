  • 19°C
香港時間 : 2020304日 (三) 18:25
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【減息影響】美國減息推升金價　投資黃金ETF有咩選擇？

理財學堂 17:14 2020/03/04

分享：

【減息影響】美國減息利好金價　香港投資黃金ETF有咩選擇？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶下，美國聯儲局在周二（3日）突然減息半厘，美滙下挫，避險情緒推升金價。如果看好黃金未來走勢，可選擇購買黃金ETF，既毋須買入實金儲存，亦可於股市交易時段輕鬆買賣。香港現時有哪些黃金ETF選擇？

【延伸閱讀】【美國減息】專家料對定存息率影響不大 建議持現金候低吸優質股

買黃金ETF有乜好？

黃金ETF與股票一樣，均在聯交所買賣，需繳付經紀佣金等費用。黃金ETF是一種追蹤黃金價格的被動式投資工具，價格透明度高及具流通性。當散戶買入相關的ETF，發行機構亦會買入相應價值的實物黃金。

投資實物金條是投資黃金的最直接方式，但無論是運輸、儲存及保險，還是物色合適的金條賣家，都可能產生較高的成本；若投資黃金ETF則可免除以上程序。

黃金ETF有乜揀？

香港現時共有3隻黃金ETF在交易所掛牌，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。當中最受散戶歡迎的是SPDR金ETF，其每年總開支比率約為0.4%，SPDR金ETF與價值黃金ETF均以港元買賣。恒生人幣金ETF以人民幣買賣，如有意購入恒生人幣金ETF，也要考慮人民幣滙兌風險。

【延伸閱讀】【避險工具】避險之選！4大黃金投資工具

黃金ETF只能金價上升而獲利，並不會有任何派息。投資者在選擇黃金ETF時，亦需留意其總開支比率，開支比率愈大，代表投資該ETF的成本愈高。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

相關文章

【避險工具】投資實金避險 門檻高唔高？
2019/08/15
【避險工具】投資實金避險 門檻高唔高？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
2019/08/15
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】避險之選！4大黃金投資工具
2019/08/14
【避險工具】避險之選！4大黃金投資工具

最新專欄文章 更多

【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
2020/02/27
【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
2020/02/13
【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
2020/02/12
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財
2020/02/08
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財
【10年回顧】過去10年5大政經現象
2020/01/23
【10年回顧】過去10年5大政經現象
ETF 恒生人幣金(人民幣)（83168） 財金政策 SPDR金ETF（02840） 減息 美滙 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

政府推iBond銀債 點解專家建議要認購？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
今日理財筆記 - 政府推iBond銀債 點解專家建議要認購？
政府推iBond銀債 點解專家建議要認購？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局