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【口罩供應】萬寧周四經THE GULU派籌 售8800盒理的幼童口罩 （附教學及連結）

消費錦囊 16:38 2020/03/04

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【口罩供應】萬寧周四經THE GULU派籌 售8800盒理的幼童口罩 （附教學及連結）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，口罩供應緊張。萬寧於社交平台公布，明天早上（5日）將會經THE GULU網上派籌，售8800盒理的幼童外科手術口罩。成功獲得籌號的顧客，須於即日晚上8時前到15間指定分店購買。

【延伸閱讀】【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期

萬寧指，該團隊從無間斷，向全球供應商搜購口罩同各類防護產品，並聽取顧客意見，努力改進售賣流程。為方便顧客，萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，讓顧客可以透過手機領取籌號，省卻排隊的時間。

網上派籌將於明天（5日）早上按不同區域分3個時段進行，售8800盒理的外科手術口罩。成功獲得籌號的顧客，須在即日晚上8時前到籌號上指定分店購買。

跟進最新口罩返貨消息：【口罩返貨】睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

理的外科手術口罩（12 X 7CM）30片獨立包裝 （適用於幼童）
售價：65元／盒（30個）
派籌日期：3月5日（星期四）
派籌時間：早上9時30分(香港區)／9時45分（新界區）／10時（九龍區）
網上派籌連結

指定分店：

THE GULU網上取籌教學AndroidIOS

1. 經連結進入THE GULU手機應用程式

2. 閱讀「攞籌須知」

3.選擇購買分店

4. 閱讀條款及細則，點擊「同意並攞飛」。

5. 成功取得籌號，並攜同籌號到指定分店購買。

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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