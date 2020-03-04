【日本旅遊】日航JAL送10萬張免費日本國內綫機票 每晚11點開始搶（附搶飛教學）

▲ 日航JAL送10萬張免費日本機票 每晚11 點開始搶（附搶飛教學）

去年12月，日本航空JAL已預告會在今年首季推出送機票活動，活動已正式開始。日本航空JAL主辦「Win a Trip with JAL」活動，送出10萬張日本國內綫機票，目的是為了在暑假舉辦的奧運會期間，推廣東京以外的地方。

由即日起，大家只要每日於日本時間0時（即香港時間晚上11時），進入活動網址進行登記，即有機會免費獲得日本航空的國內綫來回機票，去程及回程的機場限於東京羽田機場（HND）、大阪國際機場（伊丹機場）（ITM）及關西國際機場（KIX）三個地方。要注意的是，是次活動僅限於2020年6月1日至10月31日到訪日本的旅客參加，而免費機票的旅遊日期由2020年7月1日至9月30日。

▲ 日本航空主辦的「Win a Trip with JAL」，送出10萬張日本國內綫機票。

搶飛第一步：登記成為日航會員

申請人須為日航飛行儲蓄計劃（JAL Mileage Bank，JMB）的海外地區會員。如果仍未申請JMB會員的話，就必須先申請入會，現時申請免入會費及年費。

申請JMB網址︰按此

▲ 日航飛行儲蓄計劃會員。

搶飛第二步：每晚11時登入

「Win a Trip with JAL」活動網站會於每日香港時間晚上11時開放登記，不過，此活動每日最多只接受250個申請，每個登記最多可為4人申請，申請成功者將在3日左右收到電郵通知。因此，要搶免費機票，就記得校定鬧鐘。

登記網址︰按此

另外，現時新型冠狀病毒全球肆虐，未知疫情會持續多久，因此有興趣參與活動的人士記得要考慮外遊風險及為突發事件作好準備。

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責任編輯︰陳啟昌