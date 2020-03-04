▲ 【減息影響】專家料對定存息率影響不大 建議持現金候低吸優質股

美國聯儲局突然減息半厘，以應對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對經濟造成的風險。因應聯儲局決定，香港金融管理局今日亦將基本利率根據預設公式下調50基點至1.50厘。耀才證券研究部副經理譚智樂認為，今次減息未必反映減息周期的開展，料本港銀行跟減的機會不大。

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疫情與減息走向難料

譚智樂指，現時聯邦基金利率目標減至1至1.25厘，如要由1厘減至零，假設每次減0.25厘，最多只會減4次，現時減息的決定是為應對疫情對經濟造成的風險，故幅度較大，料今次減息未必反映為減息周期的開始。他又指，由於疫情走向難以預料，亦難估計今年內的減息次數，仍需觀望減息對提振經濟的作用。

對於聯儲局的減息決定會否影響其他央行的決定，他認為影響不大，因疫情有在多國蔓延的跡象，不少央行都傾向採用較寬鬆的貨幣政策，以減輕疫情對經濟的衝擊。

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料對定存息率影響不大

就聯儲局減息決定，滙豐銀行公布，維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5厘。譚智樂認為，本港銀行跟隨下調最優惠利率的機會不大，因現時銀行按揭及貸款等利率已接近到最低水平，相信下調空間不大。

他又指，料本港銀行將維持最優惠利率不變，對定存息率影響較少。不過，由於減息決定，影響香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌，他不排除日後部分銀行的活期利率會歸零。

建議持現金 趁低吸納優質股

譚智樂指，現時港股較受疫情走向影響，預計減息決定僅會對部分地產股有輕微的影響。他又指，由於疫情仍處於爆發的階段，市場的波幅較大，建議低風險的投資者暫持現金，待部分優質股跌至較低水平時才趁低吸納。他相信，待年底疫情或緩和時，市場可望有較佳的表現，建議投資者現時可觀望手機設備股及科網股，如「ATM」股，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 。

記者：李瑩