▲ 【退休規劃】臨屆退休之齡 如何調配資產作投資、保險用途？

上期專欄和Maggie及兩位家人已經討論了如何規劃退休入息，以及退休時買樓的資金安排，今期會將分析餘下的投資及保險規劃。

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首先，現時Maggie仍然參加大學的公積金計劃，但基金選擇不多，表現亦只是一般。惟Alvin認為她毋須把資金配置到一些潛在回報更高的基金，因為她還有3年便退休，而公積金計劃的累積資產必須於退休時全部變賣及提取，假若未來幾年金融市場波動頻繁而導致退休金戶口資產貶值，對整個退休計劃影響亦不少。Alvin建議，她應該將公積金計劃的投資風險降低，確保這筆資產在3年後退休時，能夠提取到預期金額的確定性提高。

另一方面，退休後還有很長的生活時間，所以Maggie亦需保持適當的資產在長綫增值能力較高的股票類資產中，這部分則可透過現時的基金及股票組合做到。由於之前已設定公共年金及派息基金的組合，其他的資產及現金可分散配置到不同理財工具。

以100法則管理資產

Maggie的丈夫已經退休，但資產組合的運用亦是以家庭為主。此外，她的組合相對丈夫金額只佔整體家庭資產36%，所以需要同時檢討丈夫的投資組合。運用100法則（即以100減去現時年齡，從而決定資產分配），來管理資產。

以丈夫年紀計算，他們應該只有34%資產應配置在較高風險的類別。現時組合共79%是進取資產，包括30%是自己管理的股票及基金組合，28%是由專家管理的全權委託投資帳戶，以及21%為Maggie的退休金計劃累積金額。而餘下14%則為現金，7%是年金。故Maggie應降低退休金計劃的風險，不應轉到更進取的基金選擇。

上期已討論過Maggie和丈夫其中一個短期重要目標是購買物業作為退休安樂窩，假設物業價值1,600萬元，而其他置業開支估計共178萬元。由於這筆資金未必是一次性用完，所以應考慮保存在有收益而資本波動較低的理財工具，如債券類資產或可派發收益的儲蓄型保險單等。假設他們能夠向銀行借入等同7成物業價格的貸款，所以需要從現時資產中套現480萬元支付3成首期。

假設他們保存應急錢100萬元及未來3年支付銀行貸款差額約72萬元，經調整使費及組合後，個人管理的股票及基金，和全權委託投資帳戶的總額，佔整體組合價值比例將會下降。相對現時風險降低了，又能夠繼續維持長綫增值，達到多個退休目標的效果，Alvin建議可從現有組合中提取220萬元現金及436萬元投資用作支付物業首期及各項支出。

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退休後資產須再調配

3年後，當Maggie正式退休，他們需要將資產再調配。其資產用作支付未償還貸款及購買公共年金和派息基金，以用作安排平穩收益。假設現時組合價值不變，到時平穩收益和長遠增值組合將佔可投資資產各約一半。由於退休生活費已安排妥當，其餘資產亦無需過度進取，所以他們不妨考慮再進一步降低現有進取投資組合的風險，確保3年後有足夠資金還款及買年金。

之後是醫療保險的需要，他們擔心未來年紀大令醫療支出較高。從現金流預算來看，他們預算每年可購買醫療保險的保費有21.6萬元。這是一個平均每年支出，實際並未需要一次過動用。他們應該在組合中，增加一個能夠在未來製造收入，用作支付醫療保險保費。因醫療保險保費是必須支付，故重點並非強調高回報，反而是確定性較高的平均收入。

Alvin建議，可考慮儲蓄型保單，在較長時間下，保證加上非保證的總回報，達標機會較高。在醫療保費儲備中，可將10年後的保費需要，透過儲蓄型保單安排；在短期至10年內需要支付的保費，則可利用儲蓄和其他工具幫忙。

醫療保險保費每年隨歲數而增加，每年預算的21.6萬元保費，實際初期需要的金額較低，但每年餘下的金額將會逐步減少，因此選擇的儲蓄計劃需要包括兩部分。

一部分是有信心未來10年都能夠支付保費的保險儲蓄計劃，而其餘則可以儲蓄到一些月供的股票或基金計劃中，假若資金不足便能夠隨時停止，有較大靈活性，亦可以以一筆過形式投資整個儲蓄組合能夠達到靈活性及長綫增值兩個好處。

【原文刊於第644期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin） 在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。