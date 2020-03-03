【定期存款】3間發鈔行輪流減港元存息 邊間大行現時最高息？

▲ 發鈔行也出現港元定存的劈息潮，現時邊間發鈔行最高息？

3月開局的新一輪減息浪中，雖然有大行扒逆市加港元定存息，但呈現減快加慢格局。專家仍料存息隨拆息急回，暫易跌難升。

如渣打香港今天（3月3日）短減長加，把3個月短存較重手削0.15厘，新息率至1.6厘；與此同時，反而酌量微升一年存息0.05厘，新報1.7厘，跟6個月的存息看齊。

比併3間發鈔行，滙豐率先於上周五（2月28日）已全面減息，今天輪到中銀香港（02388）削短中長息。

渣打是唯一逆流調升長息，但其息率只較中銀高0.1厘，因中銀減息後僅報1.6厘。然而，渣打的1.7厘息率仍不敵滙豐的1.86厘。

短存方面，以中銀3個月期險守兩厘為最高，半年期是滙豐的1.96厘稍勝中銀的1.9厘（見表）。

專家指，新型冠狀病毒 (COVID-19) 在全球爆發，疫情無國界，南韓更預警當前為「抗疫戰爭」的關鍵期，凸顯形勢甚嚴峻，澳洲及馬來西亞剛減息四分一厘自救，反映各國鬥放水減息。

1個月拆息5連跌 專家料存息續跟減

恒生（00011）投資顧問服務主管梁君馡指，從期貨市場的預期，顯示聯儲局於3月18日議息至少減0.25厘，但暫料明天（4日）議息的加拿大，暫乏逼切需要搶閘快過美國減息。

此外，適逢月結過後，港元拆息已連續兩天全線下跌，當中一個月拆息更5連跌，至跌穿1.6厘關、乍現1.55厘的4個月新低。3個月亦僅得1.76厘，創11個月低位，難怪中小業界鬥減存息。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，即使本月底為首季季結，料與樓按掛鈎的拆息暫不會重上兩厘高位。

與此同時，再有大行減港元定存息，最戲劇性是恒生，今天重手下調長短息；把3個月短存及1年長息齊削0.3厘，分別新報1.6厘、以及1.4厘。

恒生剛於昨天（2日）即作第一擊，調升半年期0.3厘至2.2厘，幸而今天續維持此兩厘息，且加推4個月亦享相同存息。

甫踏入3月，恒生本來是唯一逆市「獨加」的「疫」市奇葩，但不夠一天又減其它存期。而無論是短中長息，恒生定存的入場費為一萬元；但須附帶條件，如合資格新資金結餘及指定渠道開立等。

與此同時，港元定存的減息浪加劇，中銀香港今天也減短中長息；當中減幅最多是一年期，削減0.25厘後，新息率只是1.6厘。

至於3個月的年息下調0.1厘，至僅險守兩厘大關。半年存期更把兩厘息下架，削低0.15厘後至1.9厘。

而另一發鈔行滙豐已全面減息，減幅最多是短存,3個月存期，削0.2厘至1.96厘；半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期相同；一年存息的降幅相對輕手，只下調0.1厘至1.86厘。

龍頭行帶頭減息後，再掀新一波劈息潮,如今天招商永隆、星展及東亞(00023)等兩連減，星展更撤兩厘息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪