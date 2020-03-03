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【強積金管理】放無薪假或被解僱 強積金要點管理？

退休及生活保障 18:10 2020/03/03

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【No-pay leave】放無薪假或被解僱 強積金要點管理？

本港經濟受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情所衝擊，不少企業要求員工放無薪假期（No-pay leave），甚至減薪及裁員。積金局主席黃友嘉日前撰寫網誌指，僱主須留意僱員的每月入息與強積金（MPF）供款息息相關，避免因錯誤供款或被誤作拖欠供款。如打工仔要放無薪假期或被裁員，應如何管理個人的強積金？

【延伸閱讀】【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益

放無薪假 留意MPF供款

黃友嘉指，明白現時經營環境惡劣，部分公司需要考慮讓員工放無薪假期、減薪或停薪留職等非常措施。由於有關措施涉及僱員入息影響強積金的供款，僱主須謹記要向所屬的受託人提供相關僱員在該月份正確的入息資料，以避免錯誤供款或被誤作拖欠供款。

打工仔如要放無薪假期或被減薪，要留意該月份的強積金供款，有否就入息減少而調整。根據強積金制度，月薪僱員若入息低於7,100元，僱主仍須為僱員供款，打工仔則毋須供款。如需要查閱強積金的供款狀況，可透過積金局「個人帳戶電子查詢」平台或向所屬的受託人查詢。

【延伸閱讀】【經濟衰退】一文睇清點計算遣散費、長期服務金

離職或轉工 整合MPF戶口好時機

根據法例規定，僱主可提取僱主供款所產生的強積金累算權益，抵銷向僱員支付的長期服務金或遣散費，即以強積金對冲。詳情可瀏覽：【強積金對冲】遣散費、長期服務金可用MPF支付？認識強積金對冲機制

此外，由於打工仔每次受聘於新僱主，都需要開立新的強積金供款帳戶，用以滾存新工作的供款，舊帳戶所累積的強積金，如不加理會就會保留在舊公司所選用的強積金計劃，以個人帳戶繼續投資。打工仔轉工或離職時，也是整合以往擁有的強積金帳戶時機；當打工仔有新工作時，可選擇將累積強積金轉移至新公司的帳戶，或將強積金轉移至現有的個人帳戶內。

【延伸閱讀】【強積金】如何整合強積金帳戶？簡單管理方法你要識

責任編輯：李瑩

欄名 : MPF理財

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