【定期存款】恒生急劈港元存息 今天減長短息0.3厘

▲ 動作多多的恒生，一連兩天調整港元存息；繼滙豐及中銀後另一大行頻出擊。

再有大行減港元定存息，最戲劇性是恒生 （00011） ，今天（3月3日）重手下調長短息；把3個月短存及1年長息齊削0.3厘，分別新報1.6厘、以及1.4厘。

恒生剛於昨天（2日）才3月開局作第一擊，調升半年期0.3厘至2.2厘；幸而今天續維持此兩厘息，且加推4個月亦享相同存息。

甫踏入3月，恒生本來是唯一逆市「獨加」的「疫」市奇葩，但不夠一天又減其它存期存息。而無論是短中長息，其入場費齊為一萬元，但須附帶條件，如合資格新資金結餘及指定渠道開立等。

與此同時，港元定存的減息浪加劇，中銀香港 （02388） 也減短中長息；當中減幅最多是一年期，削減0.25厘後，新息率只是1.6厘。

至於3個月的年息下調0.1厘，至僅險守兩厘大關。半年存期更把兩厘息下架，削低0.15厘後至1.9厘。

而另一發鈔行滙豐更於上周五（2月28日）全面減息，減幅最多卻是短存，把3個月存期削0.2厘至1.96厘；半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期看齊；一年存息的降幅相對輕手，只下調0.1厘至1.86厘。

滙豐帶頭減息後，其半年及1年的新息率高於中銀；但3個月短存卻不及中銀的兩厘高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪