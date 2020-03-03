  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 19:21
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【定期存款】恒生急劈港元存息 今天減長短息0.3厘

收息攻略 17:37 2020/03/03

分享：

動作多多的恒生，一連兩天調整港元存息；繼滙豐及中銀後另一大行頻出擊。

再有大行減港元定存息，最戲劇性是恒生 （00011） ，今天（3月3日）重手下調長短息；把3個月短存及1年長息齊削0.3厘，分別新報1.6厘、以及1.4厘。

恒生剛於昨天（2日）才3月開局作第一擊，調升半年期0.3厘至2.2厘；幸而今天續維持此兩厘息，且加推4個月亦享相同存息。

甫踏入3月，恒生本來是唯一逆市「獨加」的「疫」市奇葩，但不夠一天又減其它存期存息。而無論是短中長息，其入場費齊為一萬元，但須附帶條件，如合資格新資金結餘及指定渠道開立等。

與此同時，港元定存的減息浪加劇，中銀香港 （02388） 也減短中長息；當中減幅最多是一年期，削減0.25厘後，新息率只是1.6厘。

至於3個月的年息下調0.1厘，至僅險守兩厘大關。半年存期更把兩厘息下架，削低0.15厘後至1.9厘。

而另一發鈔行滙豐更於上周五（2月28日）全面減息，減幅最多卻是短存，把3個月存期削0.2厘至1.96厘；半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期看齊；一年存息的降幅相對輕手，只下調0.1厘至1.86厘。

滙豐帶頭減息後，其半年及1年的新息率高於中銀；但3個月短存卻不及中銀的兩厘高。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

港元定期存款 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 定期存款

上一篇文章

【定期存款】3間發鈔行輪流減港元存息 邊間大行現時最高息？

下一篇文章

【定期存款】中銀香港全面減港元存息 3個月存期險守兩厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】恒生逆市加半年存息 最高息2.2厘
【定期存款】恒生逆市加半年存息 最高息2.2厘
【定期存款】3月開局銀行調整港元存息 一表睇清全城最高息港銀
【定期存款】3月開局銀行調整港元存息 一表睇清全城最高息港銀
高息股精選　呢隻仲要係「雙高息」
高息股精選　呢隻仲要係「雙高息」
【澳元定期存款】澳元創10年新低 7天定存享11厘息
【澳元定期存款】澳元創10年新低 7天定存享11厘息
【財政預算案2020】1萬元開定期存款 最高存3個月有4.2厘息
【財政預算案2020】1萬元開定期存款 最高存3個月有4.2厘息
【定期存款】港元定存100萬　賺息1.2萬
【定期存款】港元定存100萬　賺息1.2萬