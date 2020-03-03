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【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期

消費錦囊 18:09 2020/03/03

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【新冠肺炎】8款本地生產口罩　一文睇晒口罩價錢、開售日期

口罩供應短缺，陸續有廠商加入生產口罩行列，向市場供應口罩，當中不乏Made in HK的本地口罩供應，包括王維基旗下的HKTVmall、化學博士K Kwong研發的HKmask、口罩工場、口罩工廠等，今日接受預訂的一合口罩更是極速派完籌。本網就整合本地多個口罩生產商的資料及銷售詳情以供大家參考。

【延伸閱讀】【口罩返貨】HKTVmall限量發售NASK口罩！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

HKmask

與其他口罩廠不同，由化學博士K Kwong研發的「HKmask」口罩由布口罩套和濾芯（Filter）組成，只須替換濾芯，布口罩經消毒即可循環再用，其濾芯更以N95規格為目標所設計。

  • 營運人/團體：鄺士山（K Kwong）及 FOCUS Filtration and Engineering Limited
  • 口罩規格：Microfiber可82.54%阻隔0.3微米顆粒，Nanofiber則達86%
  • 預計生產濾芯數目：月產200萬濾芯
  • 預計首批濾芯推出日期：3月
  • 預計口罩售價（每個）：暫未有資料
  • 現時進度：HKmask的口罩布套紙樣已上載於裳樂匯坊網站讓市民免費下載

一合口罩

本身為運動醫療公司CEO的何錫漢於上月中開設「一合口罩」Facebook專頁，希望為港人提供本地製造的口罩。此外，「一合口罩」於3月3日接受市民預訂口罩，惟開賣後約7分鐘已派完籌，料5月中可取貨。

  • 營運人/團體：何錫漢及2000多名人士
  • 口罩規格：一次性醫用口罩，料可達ASTM Level 1級別，即BFE及PFE 大於95%
  • 預計生產口罩數目：暫未有資料
  • 預計首批口罩推出日期：4月中正式投產，貨品將於5月中完成
  • 預計口罩售價（每個）：約2.67元
  • 現時進度：現時廠房正在設置無塵車間，需時大約一個月。

HKTVmall

HKTVmall早前在facebook指老闆王維基親自前往台灣斥20萬美元購入口罩製造機，望在香港設口罩生產綫。其後，HKTVmall亦於facebook表示，已購入口罩的濾芯原材料，料可製造逾100萬個口罩。

  • 營運人/團體：HKTVmall
  • 口罩規格：三層構造
  • 預計生產口罩數目：逾100萬個口罩
  • 預計首批口罩推出日期：暫未有資料
  • 預計口罩售價（每個）：暫未有資料
  • 現時進度：口罩濾芯已經到貨

維特健靈

本地藥廠維特健靈早前宣布，與本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH的廠商百達洋行（Focus）合作研發高防護性的本土口罩。維特健靈更騰出無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場，並指所有口罩用作捐贈之用或以成本價發售。

  • 營運人/團體：維特健靈及空氣過濾物料公司 Focus
  • 口罩規格：4層納米纖維殺菌防毒口罩，料可達ASTM F2100 Level 1級別，即BFE達95%
  • 預計生產口罩數目：300萬個
  • 預計首批口罩推出日期：3月中
  • 預計口罩售價（每個）：暫未有資料
  • 現時進度：已於生產工場、機器設備、物料採購、人手管理等各方面作好安排

SOSo Mask

香港家庭教育學院聯同新思維設立了3條口罩生產綫，上星期已開始生產，計劃獲「政策創新及統籌辦事處」提供協助。首批口罩將透過創新辦免費派發約15萬個給個別行業前綫員工、有需要長者及醫療輔助隊等機構；亦會透過18區區議員以每個2元配售給市民。

  • 營運人/團體：香港家庭教育學院、新思維
  • 口罩規格：預料達ASTM Level 2級別、即BFE達99
  • 預計生產口罩數目：首周可生產30萬個
  • 預計首批口罩推出日期：暫未有資料
  • 預計口罩售價（每個）：成本價為1.7元，不作公開發售
  • 現時進度：廠方簽訂可製作1200萬個口罩材料的合約，已於上星期開始生產

新世界

新世界發展集團撥出1000萬元，與本地科技公司Master Dynamic Limited （MD） 一同研發新口罩防護物料，現已設置2條口罩生產綫，目標是4月正式投產，在新冠肺炎疫情期間免費派發予基層市民。

  • 營運人/團體：新世界集團慈善基金
  • 口罩規格：暫未有資料
  • 預計生產口罩數目：每日產量20萬個
  • 預計首批口罩推出日期：3月底至4月初投產
  • 預計口罩售價（每個）：免費派發給非牟利團體
  • 現時進度：已設置2條口罩生產綫

口罩工場

工聯會職業發展服務處早前宣布，已於大埔工業邨設立本港口罩生產綫，首階段可以半自動生產方式，月產10萬個口罩。

  • 營運人/團體：工聯會職業發展服務處
  • 口罩規格：料可達ASTM Level 1級別
  • 預計生產口罩數目：月產10萬個
  • 預計首批口罩推出日期：已產出第一批口罩，等待本地認證機構檢驗結果
  • 預計口罩售價（每個）：產品暫用作慈善用途，免費優先派給長者及基層市民等
  • 現時進度：已產出第一批口罩，並已送交本地認證機構檢驗，確保質素及獲得認證後，會向免費向長者、前綫清潔工及基層市民等人士免費派發。

口罩工廠Mask factory

標榜「香港製造」的「口罩工廠 Mask Factory」，早前開放官網讓市民登記成為會員，以獲取最新消息，吸引逾25萬人登記會員。口罩工廠在facebook指，首批口罩試產成品已經完成，將捐贈予前綫清潔工人、長者及基層人士。

  • 營運人/團體：唐先生與數位電影業朋友
  • 口罩規格：5款規格，B95（細菌過濾大於95%）、B99（BFE>99% 細菌過濾達大於99%）、P95 （BFE+PFE>95% 細菌及微粒過濾率>95%）、P99（BFE+PFE>99% 細菌及微粒過濾率>99%）、V99（BFE+PFE+VFE>99% 細菌、微粒及病毒過濾率>99%）
  • 預計生產口罩數目：每日產量逾7萬，24小時運作日產量可望超過10萬個
  • 預計首批口罩推出日期：2月25日起官網註冊會員，料3月初發售
  • 預計口罩售價（每個）：視乎規格，每個約為1至2元
  • 現時進度：已經有首批試產口罩，待衛生報告通過即率先捐贈予前綫清潔工人、長者及基層人士。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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