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【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期

消費錦囊 18:01 2020/03/30

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【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期

口罩供應短缺，陸續有廠商加入生產口罩行列，向市場供應口罩，當中不乏Made in HK的本地口罩供應，包括王維基旗下的HKTVmall、化學博士K Kwong研發的HKmask、口罩工場等，今日接受預訂的一合口罩更是極速派完籌。本網就整合本地多個口罩生產商的資料及銷售詳情以供大家參考。

【延伸閱讀】【口罩返貨】HKTVmall限量發售NASK口罩！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

HKmask

與其他口罩廠不同，由化學博士K Kwong研發的「HKmask」口罩由布口罩套和濾芯（Filter）組成，只須替換濾芯，布口罩經消毒即可循環再用，其濾芯更以N95規格為目標所設計。

  • 營運人/團體：鄺士山（K Kwong）及 FOCUS Filtration and Engineering Limited
  • 口罩規格：Microfiber可82.54%阻隔0.3微米顆粒，Nanofiber則達86%
  • 預計生產濾芯數目：月產200萬濾芯
  • 濾芯推出日期：3月初，已開售一輪
  • 濾心售價（每個）：2.33元（nanofiber濾心70元/30張）
  • 現時進度：HKmask的口罩布套紙樣已上載於裳樂匯坊網站讓市民免費下載，首輪口罩及濾芯將於3月底開始出貨

一合口罩

本身為運動醫療公司CEO的何錫漢於上月中開設「一合口罩」Facebook專頁，希望為港人提供本地製造的口罩。此外，「一合口罩」於3月3日接受市民預訂口罩，惟開賣後約7分鐘已派完籌，料5月中可取貨。

  • 營運人/團體：何錫漢及2000多名人士
  • 口罩規格：一次性醫用口罩，料可達ASTM Level 1級別，即BFE及PFE 大於95%
  • 預計生產口罩數目：過濾層Meltblown PP可生產1,000萬個口罩
  • 預計首批口罩推出日期：4月中正式投產，料首批口罩於5月中完成（已完成2輪預售）
  • 口罩售價（每個）：約2.67元（68元/30個）
  • 現時進度：口罩機於上星期陸續抵達，待無塵車間完工後才會提貨進廠。

HKTVmall

HKTVmall早前在facebook指老闆王維基親自前往台灣斥20萬美元購入口罩製造機，望在香港設口罩生產綫。其後，HKTVmall亦於facebook表示，已購入口罩的濾芯原材料，料可製造逾100萬個口罩。

  • 營運人/團體：HKTVmall
  • 口罩規格：正申請ASTM Level 2認證
  • 預計生產口罩數目：估計日產6至10萬個
  • 預計首批口罩推出日期：暫定4月
  • 預計口罩售價（每個）：約2元
  • 現時進度：王維基於3月26日在業績會上表示，預計口罩將於1至2星期內開售。

維特健靈

本地藥廠維特健靈早前宣布，與本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH的廠商百達洋行（Focus）合作研發高防護性的本土口罩。維特健靈更騰出無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場，並指所有口罩用作捐贈之用或以成本價發售。

  • 營運人/團體：維特健靈及空氣過濾物料公司 Focus
  • 口罩規格：達ASTM F2100-2019標準，BFE達95%及PFE達95%
  • 預計首批口罩數目：100萬個
  • 預計首批口罩推出日期：4月中公布預售詳情
  • 口罩售價（每個）：5元
  • 現時進度：預售詳情將會於4月中前在facebook公布，而4月下旬會再添置更多口罩機

SOSo Mask

香港家庭教育學院聯同新思維設立了3條口罩生產綫，上星期已開始生產，計劃獲「政策創新及統籌辦事處」提供協助。口罩本身只配售給私家醫生、脊醫學會、牙醫及獸醫網絡、護士協會、有需要的非牟利機構及區議會。惟早前發現有非法轉售，SOSo Mask決定￼即時停止所有醫護及診所配售，並進行公開發售。

  • 營運人/團體：香港家庭教育學院、新思維
  • 口罩規格：BFE99%
  • 生產口罩數目：首周30萬個，之後每周70萬個
  • 口罩推出日期：3月30日預售
  • 口罩售價（每個）：3元
  • 現時進度：3月30日進行首階段公開銷售，成人口罩最快可於4月3日起發貨。￼

新世界

新世界發展集團撥出1,000萬元，與本地科技公司Master Dynamic Limited （MD） 一同研發新口罩防護物料，現已設置2條口罩生產綫，目標是4月正式投產，在新冠肺炎疫情期間免費派發予基層市民。

  • 營運人/團體：新世界集團慈善基金
  • 口罩規格：料達ASTM level 1
  • 預計生產口罩數目：每日產量20萬個
  • 預計首批口罩推出日期：3月底至4月初投產
  • 預計口罩售價（每個）：免費派發給非牟利團體
  • 現時進度：已設置2條口罩生產綫

口罩工場

工聯會職業發展服務處早前宣布，已於大埔工業邨設立本港口罩生產綫，首階段可以半自動生產方式，月產10萬個口罩，目標是生產1000萬個口罩。

  • 營運人/團體：工聯會職業發展服務處
  • 口罩規格：獲ASTM Level 1認證
  • 預計生產口罩數目：月產10萬個
  • 首批口罩推出日期：已派發首批口罩
  • 預計口罩售價（每個）：產品暫用作慈善用途，免費優先派給長者及基層市民等
  • 現時進度：首批成品已於3月21日免費派發予香港單親協會、香港復康會、「同路人同盟」、康齡長者服務社，以及各行業前綫工友。

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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