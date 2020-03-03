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【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？

歐洲 16:18 2020/03/03

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【BNO】英議員推BNO平權法案 倘通過港人可望獲居英權？

受社會局勢影響，續領英國國民（海外）護照（BNO）再度成為港人的熱門話題。近年有不少BNO平權運動冒起，希望為BNO持有人爭取權益。英國自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）於下議院提出《香港法案》（Hong Kong Bill 2019-21），為BNO持有人爭取居英權，法案於2月25日首讀通過。

【延伸閱讀】【BNO】英民調︰46%人贊成BNO持有人有居英權

倘法案通過 或重啟BNO申請

卡邁克爾指，該黨一直支持BNO平權，因近年來中國破壞《中英聯合聲明》的原則，削弱香港的民主制度，期望透過推動《香港法案》重啟BNO申請，並確立BNO持有人的居英權。法案於上月25日在下議院順利首讀通過，並將會在6月12日進行二讀。

【延伸閱讀】【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批

現時續領或申請BNO，只限在1997年或以前曾持有BNO，或曾在父母的BNO內「included child」一欄中列有姓名的人士。如法案順利通過，意味1997年出生但未曾擁有BNO的港人，或有機會重新申請BNO，而BNO持有人亦有機會因此法案，而獲得居留英國的權利。

責任編輯：李瑩

欄名 : 環球視窗

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