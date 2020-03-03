▲ 點解Chase Bank「無卡提款」比恒生優勝？

早前專欄提到儘管恒生的無卡提款方案經已走到Version 4.0，但仍然是一個美中不足的Solution，因為整個流程不夠直觀，同時在「提款」這一件事上提供了兩個不同的流程。

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在「無卡提款」的這件事上面，華田就更喜歡美國Chase Bank的Solution，直接利用Apple Pay 把實體卡轉為虛擬卡，整個流程只是把「插卡」轉成「拍卡」，然後繼續按密碼，繼續「As usual」的流程。

讀者對這篇文章反應還是挺踴躍的，而其中一個留言更吸引到華田的注意：「其實個Pain point唔單止係啲人唔想帶卡，仲有就係有啲人成日去到部機禁好耐先做完想做嘅嘢，搞到條隊排勁耐。渣打同恒生嘅Solution先係一石二鳥，好過Chase Bank嗰個例子」

咁我就有需要再解釋一吓喇。

「搞好耐」係其他非提款服務

我想大家都好討厭到ATM提款的時候，前面嘅大哥大姐在搞一些不乾不脆的事情：可能是轉賬、可能是繳費、可能是查這個查那個。這個時候大家心裏都會吶喊一句：「你不如畀我整先啦，1分鐘攞完錢再畀返你OK？」

可不可能是因為「提款」而搞很久呢？機會好低，不就是插卡、密碼、提款金額、吐卡、取款五部曲嘛，1分鐘不OK，分半鐘也OK了吧？

有沒有可能前面是位剛剛學會用ATM的公公婆婆，單單為了「提款」這件事，而一個累全家呢？有可能，那麼連ATM都使用緩慢的公公婆婆，你希望用「手機無卡提款」來讓他/她加快速度嗎？No kidding me please.

所以「手機無卡提款」其實不能解決「有啲人成日去到部機禁好耐先做完想做嘅嘢，搞到條隊排勁耐」的Pain point，因為佢哋根本唔係去「提款」嘛。

嗱，乾脆啲，唔准佢哋喺ATM做埋晒啲無謂嘢就Work喇。

Express ATM省提款人士輪候時間

不要以為我說笑，滙豐就是這樣做了。

如果大家是滙豐的客戶，用ATM的時候有沒有發現有一些ATM是特別「廢」的，就是只能夠「提款」，其他甚麼都做不了的呢？

大家不要以為這是滙豐省錢，故意買一些功能不齊不全的ATM回來，事實是相反，這個一台Full function的ATM，故意把它弄殘而成的。

根據華田的記憶，這類型的Express ATM大概在2017年第二季誕生，目的只有一個：減低所有「提款人士」輪候ATM的時間。

其實類似的策略在大型的超級市場都會見到，貨物5件以下、以八達通付款的可以排「特快櫃台」，到底是不是這個「特快櫃台」的收銀哥哥姐姐「特別快」呢？當然非也，快的是顧客，而不是收銀員啦。

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「手機無卡提款」要解決甚麼Pain point呢？

回到問題核心，「手機無卡提款」要解決甚麼Pain point呢？到底是要（A）讓Digital savvy的你無需要再帶張卡出門；還是要（B）讓Digital savvy的你減少再在ATM排隊的時間呢？

我仍然堅持是（A），因為（B）你幫不到多少嘛，要狠狠地做到（B），搞Express ATM就好，不是又便宜又有效的方法嗎？

恒生渣打版本無卡提款的一個小Bug

當談到這裏，大家有沒留意恒生渣打版本的無卡提款還有一個小bug，就是除了「提款」以外，你的確甚麼都做不了，即是說張卡仍然不可以丟，但Chase Bank的Solution就沒有這個問題。

聰明的大家當然會說，能夠用無卡提款的，就是Digital savvy的一群，除了「提款」一事以外，有甚麼不可以在手機做，而要在ATM搞呢？

係有嘅，例如你要改地址，e-banking好可能無/未有呢個Function，咁又唔想落分行又唔想填表寄番去，咁點呢？Call Centre就幫到你，咁Call Centre又點認你係你呢？Phone PIN咯，咁唔記得Phone PIN又點算呢？兩個方法，一係喺e-banking叫佢重寄（等3日啦），一係落ATM reset Phone PIN。

再舉個極端例子，好不幸你唔記得咗自己個e-banking password，咁點算呢？你無得入返e-banking去Reset個e-banking password個喎！部分銀行會畀你喺Call centre重新發過個e-banking password然後寄去你屋企，咁Call centre又點認你係你呢？唔想落分行就去ATM啦。

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Chase Bank方案真正照顧「不同的客戶」

又退後一萬步，你沒有在ATM辦任何事情的理由，這就到華田一直反覆強調的「客戶體驗」問題，論「提款速度」恒生渣打的Solution的確比較快，但我更喜歡Chase Bank儘量減低客戶影響的思維。

大家試想一下，你有沒有信心教會家中老母老父用恒生渣打的Solution呢？還要提醒他們如果真的有需要在ATM轉賬、繳費、Reset phone PIN，要帶回實體卡哦！

反之又想一下，如果大家先把Debit card加進老父老母的智能手機內，之後又有沒有信心令他們暢順提款（外加做其他不乾不脆的服務）呢？

這個就是分野了。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （78） — 為什麼 Chase Bank 的無卡提款，比恒生和渣打的都要優勝】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。