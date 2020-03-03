▲ 【口罩返貨】香港製造「一合口罩」今午預售 價格由68元至268元不等

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，市民「一罩難求」。「一合口罩」在facebook宣布，將於今日（3日）下午2時30分預售口罩，價錢由68元至268元不等。

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現時為預售階段，「一合口罩」將於4月中正式投產，口罩預計將於5月中完成。此外，一盒口罩的售價為68元。而一合口罩另設慈善套裝，在購買口罩同時，該公司會代為轉贈口罩予有需要人士，套裝分有138元（一盒口罩和捐贈一盒口罩），以及有268元（兩盒口罩和捐贈兩盒口罩）。為了有更多港人能夠受惠，每人只能下單一次。是次預售接受PayMe、信用卡、Apple Pay及Google Pay付款。

需要注意，在產品預購結束後將無法取消或修改訂單，也無法因個人原因而提出要求產品交換、退款或退貨。如產品未能在2020年5月24日生產出來，消費者可選擇退款或繼續等侯。如選擇前者，「一合口罩」將會把已收取的預訂款項在2020年5月30日或之前全數退回付款帳戶，不收取任何手續費。

責任編輯：曹佩鈞