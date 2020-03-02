【定期存款】3月開局銀行調整港元存息 一表睇清全城最高息港銀

▲ 今天（3月2日）共有7間銀行調整港元定存息，當中有5間是減息。

甫踏入3月，今天（3月2日）共有7間銀行調整港元定存息，當中有5間是減息，包括東亞（00023）、星展、建行亞洲、交銀香港及招商永隆下調不同存期的年息。

集友則短減長加，僅恒生（00011）逆市一面倒「獨加」。專家預計，拆息趨跌料存息跟減，且料銀行普遍忍手，專注抗疫，以及預留彈藥，以便應付暑假後政府向全民派一萬元、涉資逾700多億元的派糖商機，屆時才出擊。

恒生未有跟隨滙豐於上周五（2月28日）全面減短中長息，踏入3月即作第一擊，加半年存息0.3厘，新息率加至2.2厘。但恒生保持3個月年息的1.9厘，及一年期的1.7厘，上述存息的入場費為一萬元，但須附帶條件，如合資格新資金結餘等。

然而，恒生於上月開局也是搶閘加短存，其後多間大中小行鬥減息，及至2月中恒生亦掉頭跟減，市場關注這間大行今次率先加息，會否如上月一樣屬快閃性質，特惠息僅維持半個月。

5中外資行鬥減港元存息 僅恒生逆市獨加

至於其它中資行的舉動，集友今天微加188天（約6.26個月）0.03厘，至2.38厘；若以起存額100萬元才享最高息，避險族可穩袋逾1.2萬元利息。

不過，上述中資行卻減38天短存0.05厘，新報1.85厘。

滙豐剛於2月底全面調低短中長息，當中減幅最多是3個月存期，削0.2厘至1.96厘。而半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期看齊；一年存息的降幅相對輕手，只下調0.1厘至1.86厘。

經最新的調息潮，目前大行中的半年息，以恒生的2.2厘最高，拋離中銀香港（02388）的2.05厘，以及滙豐的1.96厘；渣打更只得1.7厘。

至於計及所有中小行，6個月年息以南商的2.3厘冠全城；恒生則打入三甲列。一年長息來看，招商永隆的2.4厘居首，3個月是工銀亞洲的4.2厘領先。

總覽21間港銀，集友7天短存享10厘，膺市面的「高息王」（見表）。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享指，積極爭取連任美國總統的特朗普，選情動輒跟美股掛鈎，受新型冠狀病毒 （COVID-19）蔓延全球所累，美股於上星期經歷黑色一周，道指累瀉逾3,600點，較金融海嘯為慘情，市料3月18日聯儲局至少減息0.25厘自救。

市料聯儲局減息 但港銀P息乏條件跟減

王良享補充，明天（3月3日）被視為超級星期二，因民主黨總統候選人漸有苗頭，亦令投資者緊盯候選人是否打民粹牌。

王良享又預計，同業普遍留力，眼下既須專注抗疫，又要應付「全民」派錢一萬元的死線大限，畢竟銀行須於今天向金管局表明，參與提供派錢服務的意向，遂料下半年才恢復搶存戰。

再者，眾安銀行（ZA Bank）曾推3個月享6.8厘，隨着這間虛擬銀行的超高息於2月21日截止，傳統銀行亦休戰。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，即使美國於本月中作第4度減息，但相信本港的優惠利率（P）不變。

張敬勤補充，月結後本港拆息續走低，如一個月拆息4連跌，今天僅得1.62厘，乃至去年10月以來的新低。

滙豐今年已3減港元定存 市料搶存戰暫停

況且以內地新公布的2月份PMI數據遠遜預期，創有紀錄以來最差，市料中美皆有減息壓力，而美息向下，套息交易不致重臨，變相令港滙可守穩7.8水平，暫未現走資壓力。

業界亦預期，以龍頭大行帶頭減息，料再掀中小行新一輪劈息浪，令存息低處未算低，而恒生扒逆水加息料只是個別情況。

滙豐更是於2月份兩度減息，對上一次是2月10日，當時是向3個月及半年埋手，齊削0.2厘。如此一來，龍頭行的3個月年息已累降0.4厘，半年則累減0.35厘。

綜觀2020年伊始迄今，滙豐已第3度減息，首趟是1月9日。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪