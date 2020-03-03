▲ 【移民新加坡】高端人士適用！玩資產配置移居新加坡

除了創業移民、技術移民及投資移民外，更可以透過資產配置移居新加坡。事實上，基於新加坡穩定的政局、廉潔高效的政府，不少高增值客戶都有意以新加坡作為財富規劃的地方，附帶的好處更是可藉此移居新加坡。

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資產配置無規定產品

永健會計師事務所高級經理李俊賢表示，「高端客戶可以成立Trust（基金）作財富規劃。基金的好處在於客戶將錢放在基金名下，可避免個人名義被追債，或被徵收遺產稅，至於移民是建立基金的附帶好處。通常客戶想法是以建立基金為主，需有5,000萬坡元（約2.8億港元）。

由去年至今，是多了富豪有意將資產移至新加坡，看中其金融穩定自由。有錢的人會睇到好長遠，千方百計考慮怎樣保障資金，可以傳承給子女，逐步鋪定後路，基金是其中一個解決方法。這種基金通常會叫做family office（家族辦公室），概念是將整個家族資產整理好，然後放在新加坡。」

資產的所有權與收益權分開

一般而言，家族信託是信託機構受個人或家族的委託，代為管理、處置家庭財產的財產管理方式，以實現富人的財富規劃及傳承目標，助高增值客戶達到財富傳承。

需要注意，家族信託裏，資產的所有權與收益權分開。客戶一旦將資產委託予信託公司打理，該資產的所有權不再歸他本人，但相應的收益依然根據他的意願分配給受益人（一般是家人）。

李俊賢解釋成立基金的好處，「客戶成立公司做基金，資產放在基金旗下。資產可以有好多種類，當中並無特別限制，可以是有價值的藝術品。基金由家族辦公室管理團隊打理，目標將筆錢最終留給子女。整件事在新加坡進行，其中的規定是每年在新加坡使用的花費要有20萬坡元，包括要求請兩個基金經理，需是新加坡人，為當地創作就業機會。」

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與250萬坡元的投資移民計劃比較，5,000萬坡元的財富規劃其實有更大優勢。除了兩者本金不一樣，投資移民計劃是有風險的，客戶本金是可以蝕3至4成。但財富規劃是隨便客戶放甚麼投資，客戶同基金經理設計基金，代價是只需公司每年使20萬坡元，並可請3個外地人。

3個外地人即代表有3張Employment pass，每人每月支薪6,000坡元，並可帶家屬移居新加坡，所以這已包括了3個家庭。

財富規劃的要求只在花費上有限制，主要花費都用在請人，但毋須將投資放入私人公司，或其他有風險的投資。因這不是投資計劃，是資產配置，銀行戶口、保單都計算入內，家族生意都得。

作者：江麗琦

責任編輯：周劍琴