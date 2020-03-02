【定期存款】港元定存100萬　賺息1.2萬

▲ 集友今天短減長加，微加188天港元存息0..03厘，至2.38厘；但略減38天0.05厘至1.85厘。

甫踏入3月，集友即調整港元定存息，短減長加，微加188天（約6.26個月）0.03厘至2.38厘；若以起存額100萬元才享最高息計，避險族可穩袋逾1.2萬元利息。

不過，上述中資行卻減38天短存0.05厘，新報1.85厘。同日恒生 （00011） 亦於3月開局作第一擊，加半年存息0.3厘，新息率至2.2厘，未有隨滙豐於上周五（2月28日）全面減短中長息。

但恒生保持3個月存期年息1.9厘，及一年期的1.7厘，而上述存息的入場費為一萬元，但須附帶條件，如合資格新資金結餘等。

上周五滙豐全面調低短中長息，更撤兩厘息，當中減幅最多是3個月存期，削0.2厘至1.96厘。而半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期看齊。一年存息的降幅相對輕手，只下調0.1厘至1.86厘。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，月結後，本港拆息續走低；況且以內地新公布的2月份PMI數據遠遜預期，更創有紀錄以來最差；而美股於上周經歷黑色一周，道指累瀉逾3,600點，較金融海嘯為慘，市料3月18日聯儲局至少減息0.25厘自救，亦令美息向下，套息交易不致重臨，變相使港滙守穩7.8，暫未現走資壓力。

專家又預計，龍頭大行帶頭減息，料再掀中小行新一輪劈息浪，令存息低處未算低。事實上，今天不少中小行亦跟減，如東亞 （00023） 及星展等，暫僅恒生一面倒獨「加」，頓變「疫」市奇葩。

經最新的調息潮，目前大行中，以恒生的半年息2.2厘最高，拋離中銀香港 （02388） 的2.05厘，以及滙豐的1.96厘；渣打更只得1.7厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪