【財政預算案2020】你要知的預算案對個人理財的5大影響

新一份財政預算案在上星期公布，有些新措施對個人理財也有影響，今期為大家逐一拆解。

1. 全民派錢1萬元

只要於2021年3月31日或以前，年滿18歲的香港永久性居民符合資格，就可獲派1萬元（新移民相信也會由關愛基金顧及）。筆者提一提大家，錢一日未到手，都不要以為一定可以收到錢，否則變成了先使未來錢，隨時會失去預算。

假設真的收到錢，大家可以考慮將部分約3,000元用來消費，一同刺激經濟，餘下的錢就儲起或用來投資。至於這筆錢若用來投資該買甚麼，筆者之前有推介過收息股及增長股，可看舊文。對於一直沒有投資的人，如因為這1萬元開始投資，建議以月供形式每月投資1,000元買盈富基金 （02800） ，之後再學習及累積投資經驗。

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2. 60歲可買香港年金計劃

香港年金計劃的最低投保年齡由65歲降至60歲，調低投保年齡絕對是好事，因為60歲退休的人也不少。不過，提早了投保，每月可取的金額自然會減少。若60歲投保100萬元，男性及女性分別可每月收取5,100元及4,700元，而延至65歲投保，男性及女性分別可每月收取5,800元及5,300元。無論怎樣，選擇多了有助提升財務規劃的靈活性，這總也是好事。

3. 推長期定按免壓力測試

長期定息按揭是今次預算案特別推出的措施。每宗貸款上限為1,000萬元，借款期及息率有三種：

（1） 借10年：年利率2.75%

（2） 借15年：年利率2.85%

（3） 借20年：年利率2.95%

在審批要求方面，要通過銀行供款與入息比例要求，但毋須進行加息壓力測試。計劃申請時限為接受申請起計6個月。計劃總額為10億元。由於計劃不設25年或30年期計劃，所以相信在現時高樓價下，對一般自用買家來說未必十分吸引，況且美國聯儲局很可能會掉頭減息，定息計劃有幾大需求成疑。不過這計劃並非完全無用，由於計劃不限於現樓，亦包括樓花，而且新按揭及轉按也適用，所以對於早年利用發展商所提供的「呼吸plan」的人來說，或許可以救命，能將按揭轉到銀行，避過供樓開支急升。據按揭轉介公司數字，過去4年借發展商按揭約有3,700宗，平均每10個新盤就有一個。可見計劃可減低斷供的風險。

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4. 新一期iBond要買

iBond（通脹掛鈎債券）將重新發行，根據過去幾期反應及表現來看，如果新一期發售，大家應該要認購。

iBond為期3年，屬於短期債券，每半年派一次息，派息是根據近6個月的綜合消費物價指數，最低也會有1厘。入場費只是1萬元，而且可於二手市場買賣，並應會於港交所掛牌，即像股票般交易，十分方便。2019年下半年的綜合消費物價指數按年升幅平均超過3%，2020年1月則按年升1.4%。此外，美國10年期國債孳息約1.16厘，對比下iBond有吸引力。

除了iBond外，如果大家是65歲或以上人士，可考慮買銀色債券，同樣是3年期及1萬入場費，而保證回報則有3厘。雖然個別銀行定存可能有貼近或更高利率，但如果計3年期又可以隨時賣出的話，銀色債券依然值得分配資金。

5. 創科是未來重點發展

財政預算案對筆者個人而言無特別驚喜，但有一點大家可以留意，就是繼續加大對創科的投入，除了硬件外，在不同的科技相關計劃如科技券也有加碼，這對於一般中小企也是有用的，即使短期不能救命，但若最後能夠生存下來，應要好好利用。假如大家想進修、創業或跨界發展，可以從一些有機會獲得funding的項目開始，因為不單止可以獲得資金，更重要是可得到名聲、專家顧問協助，以及其他優惠。創業的路不易走，但起碼可以行少點冤枉路。

【原文︰財政預算案對理財的5大影響】（收費文章）