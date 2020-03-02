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【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金

其他地區 18:22 2020/03/02

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【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金

受社會事件影響，自去年起移民成為了港人的熱門話題。政府統計處於早前公布2019年年底的人口統計數字顯示，去年共有約2.9萬人移出香港。根據積金局的統計數字，去年第3季以「永久離開香港」為由被提取的強積金款項，高達13.98億元。

【延伸閱讀】【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須50萬

去年約有2.9萬人移出香港

據政府統計處數字顯示，2019年年底的香港人口的臨時數字為7,500,700人，較與2018年年底人口7,486,400人比較，增加14,200人，增長率為0.2%。
 
人口增長由自然增長（即出生減死亡）及香港居民淨遷移（即移入減移出）組成。2018年年底至2019年年底的人口自然增長為4,300人，其中出生人數為52,900人，死亡人數為48,500人。在同期淨遷移人數為9,900人，其中39,100人為單程證持有人的移入，29,200人為其他香港居民的淨移出。

根據慣例，每次發表最新的人口數字為「臨時數字」，經修訂數字將於今年8月公布。

【延伸閱讀】以「永久性地離開香港」原因提早攞MPF　數據話你知其實被濫用

因移民提取強積金近14億元

根據法例規定，在特定情況下，如提早退休、永久性地離開香港及罹患末期疾病等原因，可在65歲前提早提取強積金。據積金局的統計數字顯示，去年第3季，以永久性離開香港為由而提取的強積金達13.98億元。積金局指，單是去年第3季，共有8,300宗因移民而提早提取強積金的個案。

季度 永久性離開香港提早提取強積金的金額
2018年第1季 11.5億元
2018年第2季 13.69億元
2018年第3季 12.91億元
2018年第4季 9.82億元
2019年第1季 9.8億元
2019年第2季 10.32億元
2019年第3季 13.98億元

*資料來源：積金局統計數字

因移民提取強積金需有海外居住證明

據積金局資料，如要以永久性離開香港為由提早提取強積金，需向強積金受託人提供以下證明文件。

  • 身份證明文件（例如香港身份證）
  • 基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／小額結餘／死亡的理由而申索累算權益的表格
  • 法定聲明表格
  • 令受託人信納你已獲准在香港以外某地方居住的文件證明

【延伸閱讀】：【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金

責任編輯：李瑩

欄名 : 環球視窗

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