【新冠肺炎】三大電訊商推「抗疫」優惠　最多送額外5GB本地數據（附領取方法）

▲ 【新型肺炎】電訊商推「抗疫」優惠 最多送額外5GB本地數據

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港部分電訊商趁機推出優惠，為指定客戶贈送額外數據或娛樂服務，本網搜集了各大電訊商相關優惠，額外5GB本地數據或者精彩娛樂影片服務等你拎。

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1O1O：免費享一個月「Now E綜合娛樂組合」

自2月5日起，1O1O客戶開始陸續收到短訊以獲得免費3GB全速本地數據，現更可免費享一個月「Now E綜合娛樂組合」，安坐家中即可飽覽HBO GO、Now爆谷、MOViE MOViE PLAY、Viu Premium等頻道的精彩娛樂猛片，同時亦有即時新聞及財經頻道。而1O1O客戶只需根據短訊通知上簡單步驟，並到NowE.com免費登記為會員後換領禮遇即可。

不過，免費一個月「Now E綜合娛樂組合」優惠不適用於現有Now E HBO GO，Now爆谷或MOViE MOViE PLAY之客戶。每位特選客戶只可享用此優惠一次。客戶必須於3月31日或之前使用優惠代碼啟動此服務。

SmarTone：免費3GB本地數據

是次優惠只適用於指定SmarTone流動電話月費服務計劃，而每個服務計劃只可免費換領一次3GB本地數據。全家享服務客戶換領的免費3GB本地流動數據會存入主綫號碼，並可與副綫號碼分享。

由即日起至3月20日，SmarTone客戶可於SmarTone CARE換領免費3GB本地流動數據，成功換領後會收到確認訊息。免費3GB本地流動數據成功啟動當天起計有效期為30日，剩餘之數據將會於有效期後被自動取消。客戶的數據使用量會先扣除成功領取的免費3GB本地流動數據。而免費3GB本地流動數據速度將根據個別服務計劃可享之速度。需要注意，免費3GB本地流動數據不適用於「商務客戶」。

登記網站

中移動香港：免費5GB全速本地數據

中國移動香港免費贈送額外5GB全速本地流動數據予現有客戶，只需於3月15日或之前，在MyLink App登記此服務（要先下載MyLink App）。成功登記後會收到短訊確認，額外數據會於15分鐘內生效，有效期為30日，其後使用的數據，會先扣取5GB免費數據 。

MyLink App（Android／iOS）

責任編輯：曹佩鈞