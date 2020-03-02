【澳元定期存款】澳元創10年新低 7天定存享11厘息

澳元兌美元近期已跌至逾10年的海嘯後新低。澳洲將於明天（3月3日）議息，澳新銀行及ING等皆料澳洲暫按兵不動，視乎全球的疫情發展，但全年減息壓力仍在，令澳元淡勢暫難改。專家指投資者若對澳元有實際需要，現水位不妨酌量低吸，博澳洲儲備銀行議息後暫忍手，刺激低殘的澳元呈超賣後反彈。

澳元定存不乏高息之選

市面的澳元定期存款不乏高息之選，主要以7天短存為主，最高為集友11厘息，起存額為等值10萬港元，接受全新資金或現有資金兌換；其次是中銀的9.88厘息，入場費較集友低，為等值5萬港元。博賺息可稍為彌補滙價的損失。

1個月存期以花旗的4厘息最高，入場費為等值20萬港元，但有開戶要求（見下表）。

專家：倘有實際需要 博反彈

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，今年以來澳元已插水逾7%，積弱的原因是飽受雙重夾擊，既因山火累經濟急劇轉差，兼且這資源大國甚依賴出口往內地等。隨新冠肺炎疫襲全球後，美國經濟也堪憂，令澳洲經濟更顯不利，滙價亦欲升乏力。

王良享補充，聯儲局剛轉軚放風擬減息，令美元稍回，變相有利非美貨幣止跌喘穩。若疫情於上半年受控，料澳元於年底可重上約0.69到0.7水平，現水位約0.65不妨小注低吸。

華僑永亨經濟師李若凡說，受聯儲局突放鴿，刺激澳元等非美幣於上周五一度反彈，從11年的低位稍為回升。不過，李若凡認為，疫情仍在全球擴散，料中短期內澳元仍甚反覆，在震盪中偏弱，兌美元介乎0.64到0.69上落；兌港元在4.98至5.37徘徊。

作者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪