【新冠肺炎】返工放工辦公室保持警覺 防疫4大攻略

▲ 返工放工辦公室保持警覺 防疫4大攻略

受新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情影響，政府於早前實施部分政府部門員工在家工作（Home Office），不過是項安排於今日（2日）起陸續回復正常。惟疫情未止，打工仔重回辦公室工作必須保持防疫的警覺，衞生署衞生防護中心就特意提供返工防疫攻略，提醒打工仔返工放工時要注意的事項。

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1. 乘搭交通工具時要戴口罩

在上班前如發現自己身體不適，或出現呼吸道感染病徵，就不應上班，應戴上外科口罩盡快求醫。乘搭交通工具上班時，應盡量避免在最繁忙的時間乘搭，乘搭時亦應戴上外科口罩。

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2. 在辦公室避免密切接觸

衞生署衞生防護中心建議公司制定靈活工作的時間表，盡量減少同一時間辦公。召開會議時，亦建議採用視像、電話及互聯網的方式，減少員工之間的密切接觸。同事之間也要避免身體接觸，如握手等，午餐或休息時也要避免聚餐，如要需要，桌子之間要留有足夠的空間。

此外，由於不少打工仔在家工作多時，開始工作前亦可先用消毒用品清理桌面、電腦鍵盤及滑鼠等經常接觸的物品。

3. 放工後避免到人多的地方

在放工後，打工仔應避免到人多或封閉的空間，如電影院、音樂會、購物中心及宗教聚會等。放工乘搭交通工具時，應時常戴上外科口罩。

4. 乘搭升降機時避免交談

衞生署衞生防護中心建議，大廈應實行的防疫措施，包括在出入口為訪客或員工量度體溫、提供酒精搓手液及定期清洗和消毒等。由於升降機屬較封閉的空間，打工仔乘搭升降機時，應戴上外科口罩，並盡量避免交談。

責任編輯：李瑩