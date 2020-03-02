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【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法

日常開支 16:12 2020/03/02

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【派錢1萬元】網上銀行優先獲派錢　3大銀行轉數快申請方法

新一份《財政預算案》剛出爐，其中一項焦點措施是向18歲或以上香港永久居民派發1萬元，創科局局長楊偉雄指或會透過轉數快（FPS）派錢，又指使用網上銀行會更快收到錢。如果你還未登記轉數快，就趁此機會登記及使用銀行的轉數快服務，即睇其中三間銀行登記轉數快的步驟。

【延伸閱讀】【派錢1萬元】用轉數快派錢 楊偉雄料用網上銀行將較快收款

轉數快是金管局2018年9月推出的快速交易系統，能連結市面上各網上銀行及各種電子錢包，以達到即時跨銀行、跨電子錢包的過數及付款，截至今年1月底，轉數快累計逾420萬個登記帳戶。透過轉數快，用家只需使用手提電話號碼、電郵地址或二維碼，就可即時向個人或商戶付款及收款。

恒生銀行

1. 於恒生個人流動理財服務應用程式首頁點按「快速連結」下「P.P支付平台」> 「轉數快登記」後登入。

2. 選擇用作收款的識別代號，然後按「登記」。

3. 通過手機短訊或電郵收到一次性驗證碼，輸入驗證碼以進行登記。（以快速支付系統識別碼作登記的客戶將不會收到一次性驗證碼。）

4. 選擇收款戶口並確認接受條款及細則後按「下一步」，核對資料後再按「確定」以完成登記。

滙豐銀行

1. 登入滙豐流動理財應用程式，點按左上功能表以選取「轉數快」選項下的「登記設定」。

2. 可以選擇以手提電話號碼、電郵地址或快速支付系統識別碼作為使用「轉數快」收款的識別代號。按「發送驗證碼」以獲取一次性驗證碼，系統會發送驗證碼至你登記的手提電話號碼或電郵地址（如透過快速支付系統識別碼登記，則毋須驗證）。

3. 輸入一次性驗證碼（此步驟不適用於以快速支付系統識別碼登記）。

4. 按「其他『轉數快』登記資料」檢視你的識別代號在其他銀行的登記資料（如有）。須留意是否有屬於他人的登記資料，如有請立即刪除，否則將有可能無法正常收款。

5. 確認正確無誤後，按「確認」以完成登記。

中銀香港

1. 登入中銀香港的手機銀行主頁，選擇登記「轉數快」。

2. 選擇登記方式，可選擇流動電話或電郵地址。

3. 輸入透過手機短訊接收的一次性8位數字「驗證碼」，若以電郵地址登記，驗證碼將傳送到登記電郵。

4. 登記完成。

責任編輯 ：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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