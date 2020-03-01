【北水基金】資金熱捧北水基金 憧憬助港股回暖

▲ 內地熱爆基金的投資範圍涉及港股通，專家預計對港股有支持。

疫市突襲全球，累及上周美股慘歷「黑色一星期」，道指全周急瀉逾12%，為金融海嘯後表現最差；連累港股等亦急挫水。

不過，專家普遍預期在國家隊等北水支持下，料恒指約在兩萬六千點有支持。

畢竟除了機構大戶頻南下抄底掃平貨外，內地近期更湧現熱賣的公募基金，不少有涉足港股通。如新近正式成立的「睿遠均衡價值3年持有期混合型證券基金」，剛於2月21日面世。

內地媒體指，這以上海為基地的新產品，一推即吸資逾千億元（人民幣），中介商未及辦理眾多入票申請，未幾基金已變招，提早結束募集期，兼封頂嚴限在60億元，以免巨無霸產品規模過大難於應付。

而上述遭搶購的「爆款基金」，其投資範圍包括港股通旗下標的股票，佔比最多五成。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，在國家隊等力撐下，復添北水基金持續南下買港股，即使新冠肺炎未止，料恒指跌幅有限，約在兩萬五千點到兩萬六千點有支持。

王良享補充，北水亦憧憬科網巨頭染藍，尤其是恒生指數（簡稱恒指）的新諮詢，擬將阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等同股不同權（Weighted Voting Rights、WVR），以及第二上市企業納入恒指，諮詢於本周二（3月3日）完結；市料科網巨頭有望於下半年變成份股，甚至稍後納入港股通等北水可買名單，皆變相對港股及港滙有支持。

而中證監網站亦顯示，不少滬港深的新基金正申批，伺機買港股。

記者：曾桂芬