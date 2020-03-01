  • 23°C
香港時間 : 2020301日 (日) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【互認基金】6隻北上基金獲批 基金互認開通以來罕見

退休及生活保障 18:52 2020/03/01

分享：

中證監於上月破天荒批淮6隻北上基金，個別產品已排隊候審約兩年。

北上互認基金又有新突破，中證監更破天荒一次過批審6隻基金，乃自2015年的中港基金互認計劃開通以來罕現，市料反映新冠肺炎未阻礙有關方面作國際化的布局部署。

剛獲亮綠燈者，包括首次正式有北上產品在內地推售的百達資產管理，旗下「百達策略收益基金」，已委基金「一哥」、天弘基金為內地代理人。

此外，中證監的網頁顯示，滙豐更有3隻基金過關，如︰「亞洲債券」、「亞洲高收益債券」、以及「亞洲高入息債券」。

至於另外兩間外資巨企，亦有北上基金申批成功，包括「摩根亞洲增長基金」，以及「東方滙理香港組合創新動力股票基金」。

相比去年全年中證監只批6隻北上產品，今年卻於2月份一口氣批出6隻基金。

專家指，以內地新公布的2月份PMI數據創史上新低，較金融海嘯嚴重，凸顯世紀疫情重創經濟，料人民幣兌美元再跌破7算心理大關；變相令內地有閒資族急欲為投資謀保值兼增值的出路。

北上基金普遍涉獵海外市場，兼且產品類別愈趨多元化，涵蓋環球股債等，因而備受追捧，熱賣多時，故令中外資基金公司爭相申批王牌產品，冀搶攻內地逾千億的基金市場。

市場料「疫市」下仍無礙北上基金的銷情，而截至去年底，北上基金累計已淨吸資超逾百億元人民幣。

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

PMI 滙豐控股（00005） 基金互認 海嘯 武漢肺炎 派息基金

下一篇文章

【iBond優惠】券商擬推認購iBond特色優惠 送盈富兼滙豐股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【被動收入】5大優點！「收租保單」比買樓收租好
【被動收入】5大優點！「收租保單」比買樓收租好
【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【移民東亞‧台灣】移民台灣4個方法懶人包
【移民東亞‧台灣】移民台灣4個方法懶人包