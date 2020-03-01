【互認基金】6隻北上基金獲批 基金互認開通以來罕見

▲ 中證監於上月破天荒批淮6隻北上基金，個別產品已排隊候審約兩年。

北上互認基金又有新突破，中證監更破天荒一次過批審6隻基金，乃自2015年的中港基金互認計劃開通以來罕現，市料反映新冠肺炎未阻礙有關方面作國際化的布局部署。

剛獲亮綠燈者，包括首次正式有北上產品在內地推售的百達資產管理，旗下「百達策略收益基金」，已委基金「一哥」、天弘基金為內地代理人。

此外，中證監的網頁顯示，滙豐更有3隻基金過關，如︰「亞洲債券」、「亞洲高收益債券」、以及「亞洲高入息債券」。

至於另外兩間外資巨企，亦有北上基金申批成功，包括「摩根亞洲增長基金」，以及「東方滙理香港組合創新動力股票基金」。

相比去年全年中證監只批6隻北上產品，今年卻於2月份一口氣批出6隻基金。

專家指，以內地新公布的2月份PMI數據創史上新低，較金融海嘯嚴重，凸顯世紀疫情重創經濟，料人民幣兌美元再跌破7算心理大關；變相令內地有閒資族急欲為投資謀保值兼增值的出路。

北上基金普遍涉獵海外市場，兼且產品類別愈趨多元化，涵蓋環球股債等，因而備受追捧，熱賣多時，故令中外資基金公司爭相申批王牌產品，冀搶攻內地逾千億的基金市場。

市場料「疫市」下仍無礙北上基金的銷情，而截至去年底，北上基金累計已淨吸資超逾百億元人民幣。

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪