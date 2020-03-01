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【iBond優惠】券商擬推認購iBond特色優惠 送盈富兼滙豐股份

退休及生活保障 18:18 2020/03/01

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繼致富及輝立證券後，耀才證券亦有興趣參與iBond，作分銷商。

再有券商看準逾百億元的通脹掛鈎債券（iBond）商機，耀才證券 （01428） 指有興趣參與作分銷商；且計劃提供二手按倉等另類增值服務。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬回應本報查詢指，政府每次推出iBond，該行一向大力支持；若是次的做法跟以往一樣，讓證券商協助推銷，公司一定會參與。

對於該行會否為總額130億元的iBond、以及俗稱「長者iBond」的銀債提供優惠，許繹彬表示，耀才擬推出推廣優惠，例如豁免認購手續費，以及開戶「真真正正」零佣；再者，只要符合特定條款，送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） 等優惠。

但許繹彬強調，由於暫時仍未有具體細節，故尚未落實正式的着數安排。

許繹彬補充，參照過去的經驗，客戶對上述約兩厘的定息產品感興趣，尤其吸引一些以收息及保本為主的投資者歡迎。

市場料iBond發行額約100億元、以及銀債30億元，許繹彬又說，在市況波動及環球局勢不明朗下，香港經濟又滑落，飽受三路夾擊下，相信這兩類債券均會出現超額認購的情況。

談及二手按倉，許繹彬透露，過去曾為在港交所 （00388） 掛牌的iBond提供二手按倉服務，給予高達九成的按值。由於iBond是政府發行，所以風險相對有限；即使眼下疫市累港股更為波動，該行料續會容許孖展客作按倉。

上周三（2月26月）財政預算案指重推iBond及發銀債，致富及輝立證券已率先表態，有意提供免息免按金等優惠。

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : iBond優惠

盈富基金（02800） 耀才證券金融（01428） 滙豐控股（00005） 財政預算案 iBond 退休組合 退休規劃

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