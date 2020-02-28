【定期存款】滙豐全面減港元短中長息　市料再掀劈息浪

▲ 滙豐短短1個月內兩度下調港元存息，今天更把兩厘息下架，最高僅得1.96厘。

龍頭大行下調港元定存息，今天（2月28月）滙豐全面調低短中長息，更撤下兩厘息；當中減幅最多是3個月存期，削0.2厘、至1.96厘。

2厘息下架 3個月降至1.96厘

半年期則下調0.15厘，新息率跟3個月期看齊。1年存息降幅相對輕，只下調0.1厘、至1.86厘。專家預計，龍頭大行帶頭減息，料再掀中小行新一輪劈息浪，令存息低處未算低。

現時3間發鈔行於2月份已先後減息，滙豐更是在月內兩度出手；對上一次是2月10日，當時是向3個月及半年埋手，齊削0.2厘。

如此一來，龍頭銀行的3個月年息已累降0.4厘，半年則累減0.35厘。

經最新調息潮，目前大行中以中銀香港（02388）仍有兩厘息為最高，3個月及半年分別報2.1厘及2.05厘。1年期計，滙豐減息後仍有1.86厘（見表），險勝中資發鈔行的1.85厘。

拆息3連跌 本周8銀行減存息

適逢月結，惟1個月港元拆息不升反跌，更呈3連挫，僅報1.65厘。正因拆息低企，本周共有8間港銀鬥減港元定存息，無懼疫市突襲全球。

專家預計同業普遍忍手，眼下既須專注抗疫，又要應付全民派錢1萬元，銀行須於下周一（3月2日）向金管局表明，參與提供派錢服務的意向，遂料下半年才恢復搶存戰。

面對環球大跌市，若只以今天來看，5間大小行鬥減不同存期年息，包括滙豐、星展、大眾銀行及旗下大眾財務，以及招商永隆。日前華僑永亨、建行亞洲及交銀香港亦調低短存息。

綜觀2020年伊始迄今，滙豐已第3度減息，首次是1月9日。

總覽市面21間港銀，集友7天短存享10厘膺「高息王」，3個月年息則以工銀亞洲的4.2厘領先，半年期以東亞（00023）的2.5厘居首，1年則以招商永隆的2.4厘高踞冠軍。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源