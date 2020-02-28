【強積金】MPF「疫」市奇葩　呢隻逆市彈升逾3%

▲ 本月強積金難敵「瘟疫咒」，康宏指全月平均負回報近2%，但港元債券基金卻免「疫」，升逾3%。

疫市襲全球，累及美股昨晚狂瀉近1,200點，以點數計，為史上最大跌幅。在全球乏投資樂土下，幸而強積金（MPF）仍有「疫」市奇葩。

宏利香港債券基金跑出

據晨星香港對全港400多隻MPF基金作大搜查，今年表現最好的是「打保守波」的債券基金，當中又以宏利環球精選（強積金）計劃旗下的香港債券基金最標青，逆市升逾3% 。

如以人均帳戶於去年底累積供款為22萬元，再以上述大贏家基金年初至今升3.25%計，即帶挈捧場客帳面賺7,150元。

反觀表現最差的基金則重倉歐洲或南韓等股票，首兩個月已插水近10%；打工仔若押注此類重災區產品，勁輸逾兩萬元，令今年供款倒蝕「白供一場」，即使暑假收到政府派糖1萬元也無補於事，短短兩個月已被見紅的MPF「輸凸」。

美股基金不敵「瘟疫咒」

至於本來是長勝的美股基金，也敵不過眼下的「瘟疫咒」。晨星香港指，全數10多隻專攻北美股票市場的MPF，皆由賺變蝕，跌幅介乎2%至近1成。

美股今年累計插水逾8%，單以本周4日計，已狂瀉逾3,000點或1成，乃自2008年金融海嘯後最恐慌的一周，市場憂10年大牛市斷纜，技術走勢漸由牛轉熊。

而康宏環球首席產品及策略總監梁潘月寶卻大派定心丸，指作為退休儲蓄的MPF屬長期投資，跌市危中有機，成員不妨利用較低價買貨。

梁潘月寶又說，若疫情受控，市場有望作V形反彈復甦，當中內地市場料將快速從跌勢中回升。惟短綫市況恐仍波動，備受新型冠狀病毒蔓延全球的消息所主導。

梁潘月寶補充，康宏2月份MPF綜合指數下跌1.5%。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源