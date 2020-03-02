【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬

過去9個月，移民成為港人的熱門話題，「馬來西亞-我的第二家園」（Malaysia My Second Home，MM2H）計劃的移居門檻較其他國家低，吸引港人移居。有顧問公司透露，香港人參加MM2H計劃有明顯上升的趨勢，申請數字創計劃以來新高，惟該計劃現已拒絕全球軍人、警察等紀律部隊的申請。

綠居第二家園有限公司負責人蔡偉明表示，自反送中運動開始，香港人參加MM2H計劃有上升趨勢。2019年全球合共有約8,000人申請，其中香港佔逾1,000人，1年的申請數量已高於該計劃在過去多年的總和。

計劃申請需時8至10個月，蔡偉明指出，只要符合資產要求，基本上都可以成功申請。不過，早前有報道指出，馬來西亞當局拒絕香港警察透過MM2H計劃移居。他承認該公司在去年7月收到政府指引，基於國家安全理由，拒絕軍人、警察等紀律部隊的申請，他強調上述指引適用於全球，並非單一針對香港。

MM2H是由馬來西亞政府推動的一項計劃，方便外籍人士長期居留在馬來西亞，為期10年，可以無限期續簽。MM2H計劃的申請門檻低，基本上只要符合資產要求則即可申請。以50歲以下申請人士為例，申請者在申請時需要有50萬令吉（約92萬港元）的流動資產及每月1萬令吉（約1.8萬港元）收入，同時沒有有犯罪記錄即可申請。成功申請後，申請者需要開設定期存款戶口，並存入30萬令吉（約55萬港元）。1年後申請者可以將其中15萬令吉（約28萬港元）的存款作為買樓資金。

事實上，MM2H計劃並不是移民，申請者無辦法享有與馬來西亞人享有的醫療及教育等福利。此外，申請人不可以在當地工作，只可以在當地開辦企業。

作者：徐愷婷

責任編輯：阮詠儀