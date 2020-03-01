【投資海外】分析料吉隆坡樓價見底待升 租金回報可達3厘

近年，馬來西亞第二家園計劃吸引不少港人到該地投資物業兼移居。有馬來西亞發展商表示，受到政府換屆影響，多項大型基建停工，再加上油價下跌拖累，近兩年吉隆坡樓價持續低迷，但相信樓價現在已經見底，未來住宅市場將會平穩發展。

大馬樓價已見底

敦拉薩國際貿易中心﹙Tun Razak Exchange，TRX﹚及大馬城（Bandar Malaysia）均為馬來西亞近年重要的發展項目。東家集團（E&O）高級總經理兼營銷與銷售主管黃永光表示，近2年受到政府換屆及油價下跌拖累，吉隆坡樓價持續低迷。隨着敦拉薩國際貿易中心及大馬城等大型基建繼續運行，加上近期油價回升，他相信吉隆坡樓價已經見底，未來住宅市場將會平穩發展。

租金回報3厘

黃永光透露，現時吉隆坡一手市場平均呎價約2,000至3,500令吉，平均每年升值5%，租金回報平均可達3厘。現時吉隆坡平均每呎租金約3至4令吉，傳統商業區KLCC EAST一帶可以吸納國際公司及大使館租客，平均呎租可達5至6令吉。

大致而言，海外買家在購買馬來西亞樓盤時不設限額，但只可以購入100萬令吉以上的單位。為了避免出現外國人炒樓的情況，黃永光指出，非本地買家在5年內將單位售出需要支付樓價30%的稅項，5年後亦需要支付10%稅。

作者：徐愷婷

責任編輯：阮詠儀