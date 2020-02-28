【派錢1萬元】申請轉數快優惠一覽　仲可以抽智能電話！

▲ 【派錢1萬元】仲可以抽智能電話！3間銀行申請轉數快優惠一覽

港府日前公布將向18歲或以上的香港永久居民派發1萬元，創科局局長楊偉雄表示，港府擬利用「轉數快」（FPS）派錢。轉數快自2018年推出，共錄得400萬個帳戶登記，現時有銀行推出申請轉數快優惠，用戶更可參與抽獎活動！

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恒生銀行 賺Cash Dollars抽電話

由即日起至2020年6月30日，設定恒生為轉數快預設收款銀行及透過恒生個人流動理財服務應用程式成功登入至少1次，並維持恒生銀行為轉數快預設收款銀行至2020年9月30日，可額外獲得50元Cash Dollars，每月名額限1,000個，先到先得。

透過轉數快收款或付款至第三者而交易金額達100元或以上，每單交易可獲1次及抽獎機會上限為5次/每日，有機會獲得智能電話、智能手錶、手提遊戲機及1000元的電器購物禮券。

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星展銀行 有現金奬賞

由即日起至2020年6月30日，透過DBS iWealth app、星展digibank流動應用程式或星展iBanking網上理財首次成功登記轉數快服務，並維持星展銀行為轉數快預設收款銀行至2020年8月31日，可享100元現金獎賞。

由即日起至2020年6月30日，成功透過Scan & Pay流動付款繳付最少2張50元或以上的賬單可享200元現金獎賞。

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建設銀行（亞洲） 有現金奬賞

由即日起至2020年6月30日，首次完成登記賬戶綁定服務，及設定建行（亞洲）為預設收款銀行，可獲得50元現金獎賞。

完成賬戶綁定及預設服務後，再成功透過建行（亞洲）之「網上銀行」或「手機銀行」以手機號碼、電郵地址或二維碼完成3宗100港元/人民幣或以上之「轉數快」轉賬，可額外獲得50元現金獎賞。

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責任編輯：曹佩鈞