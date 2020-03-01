朝九晚五更好？ 研究指彈性工作更難生活平衡

▲ 彈性工作不如朝九晚五 研究指彈性工作更難生活平衡

彈性工作是好是壞？英國有學者表示，21世紀的新興工作模式反而令工作生活難以平衡，更不如傳統的朝九晚五模式。

彈性上班時刻在綫 難抽身

各地打工仔愈來愈難將工作與生活分開，英國曼徹斯特大學學者Ian Hesketh發明「leaveism」一詞，最初用以形容員工用年假養病或照顧家人的現象，後來更將定義延伸至在正常工作時間以外處理工作、及在放假期間工作以免復工後跟不上進度。

德勤最新一項調查顯示，英國已有51%員工需要在合約工作時段以外工作，亦有36%用年假養病。28%員工表示因時刻在綫而難從工作中抽身，亦有26%認為僱主期望自己時刻在綫，有多達2成人表示自己因時刻處於工作狀態而精神疲憊。

各種以彈性上班作招徠的新興工作模式，包括「炒散」、在家工作或自己創業等，隨科技發達而大行其道，惟近年已開始有人反思彈性是否真是打工仔的福音。網媒Medium去年有文章分析指，傳統的朝九晚五工作模式反而有效保障工作與生活分開，受訪的不少千禧世代都認為除了職業追求以外，生活上的樂趣例如多陪伴家人及探索興趣等其實更重要。

本港情況亦未必比外地理想，騰龍青年商會和香港中小型企業聯合會去年公布的調查顯示，僅38%打工仔認為工作能令其快樂，多達46%認為工作生活不夠平衡。微軟一項調查亦發現，7成本港受訪者表示自己隨時「on call」，需在4小時內回應同事或客戶。

Hesketh認為，僱主若想用最少的員工取得最大的成效，反招致人才流失，不利公司長遠發展，更指應杜絕在公餘時間向員工發送工作信息的行為。

（節錄）

【全文︰工作生活要平衡 逃離彈性工作制？】