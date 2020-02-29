▲ 【移民英國】前傳媒人赴英開製作公司 立志成歐洲與香港橋樑

有人移民是為了子女的教育，有人移民因深感香港前景愈趨不明朗，而Jack Forest（JF）有感自己在傳媒行業工作了好一段日子，已到了樽頸位，加上他一直有做開製作公司的副業，於是毅然舉家移民英國倫敦，重新出發。

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赴英開製作公司 望成為歐洲與港橋樑

JF表示：「在思考未來的過程中，因我認識很多在時裝或腕錶品牌裏工作的朋友，他們都經常花上巨款往歐洲拍攝行內口中的所謂『大片』，加上我10年前做編輯時，已經開設製作公司，忽萌奇想何不將基地遷往歐洲？說不定可以接下品牌的生意。與此同時，其實歐洲人都很想到香港投資，我有network，希望可以做到這方面的橋樑。」

他補充指，「我住在倫敦，佔着地理和時間上的優勢。首先英國是歐洲樞紐，交通上易於往返其他各國；其次是沒有時差，跟國際品牌的總部聯繫得更快，而且找我拍更能省卻由香港到歐洲整隊crew的行程和酒店費用，這些都是我選擇移民英國的原因。」

另設人像攝影 填補拍攝空檔

另一方面，JF有感某些員工的工作量不太大，例如攝影師可能3星期才有一次拍攝工作，於是成立另一間專門拍攝婚紗、家庭或人像的studio。他坦言，拍這些照片並不是賺錢的項目，拍外景如遇上壞天氣，更可能要付出額外金錢，但找到一班當地工作上認識的好兄弟，工作過程中亦加深了大家的關係，豐富了人際網絡。

JF現在於英國僱有3位員工，遇上「大片」製作，再在當地尋找適當的工作人員，絲毫不覺困難，因為以前雜誌的工作，早已為他建立起人脈關係。

▲ ▲ 除了製作公司，他更開設另一間攝影 studio，為不少準備結婚的情侶往倫敦拍攝婚紗照，令員工有更多的工作機會。（圖片由受訪者提供）

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20萬鎊投資移民 5年成公民

JF用最直接的投資移民方案移民，「我用了Tier 1企業家投資移民方式申請，當時只需要20萬英鎊（約201萬港元）就可以申請，申請成功後可以得到3年的居留權；3年過後，可以再續簽兩年：5年過後，其實就已經可以成為公民了。」

舒適至上 住所遠離市中心

JF辦公室位處倫敦市中心，亦即是大家認知的地鐵Zone 1地區，但居住的房子則在倫敦東南面、距離市中心約1小時車程的Kent市Maidstone小鎮，其獨立屋還有花園，環境尚算不俗。

房子選擇位於倫敦以外，原因是這裏比較靜，而且約1小時的鐵路車程，其實一點也不遠。加上我已經過了蒲的日子，住得舒適是很重要的事呢。

現在JF幾乎每隔3個月就會回港一次，要一手一腳營運自己的公司，自然比當日做雜誌副主編辛勞得多，但不需要面對着源源不絕的文件，自己的生命由自己掌握，他認為一切都很值得。

作者：何偉雄

責任編輯：鄺素媚、馮柏偉

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【原文：前傳媒人移民英國開製作公司 我要成為歐洲與香港的橋樑】