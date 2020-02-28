▲ 全民派錢1萬 收錢何需等半年？

政府全民派錢1萬，市民到底幾時先會收到錢？記得之前政府派錢4000，過程之慢已招來話抦。薑餅人不明白，特區政府常以創新科技基建一流自居，但之前處理派錢的經驗，卻未善用科技。科技世代，派錢何需花大量時間填表及行政手續？政府有心做，銀行又願意配合，基本上明天大家也可以收到一萬元。

派錢預算 政府預留1.5%作行政費

今次派錢涉及公帑710億元，但預計受惠市民數目只有700萬，不少心水清的網民便質疑當中多出的10億元是否用作行政費用。當局承認有關款項屬於政府預留的行政費用，以預留空間應付各式各樣情況，佔整體派款金額約1.5%，強調這不代表政府會使用當中每分每毫，指政府會盡量簡化流程，節省開支。

在派錢消息傳出後，曾經有傳媒報道最快要明年2月錢才到手，及後陳茂波解釋，銀行電腦系統需要時間與政府配合，在2011年的派錢經驗中，銀行就已用上3個月時間與政府交接工作。他指政府爭取今夏7月初開始登記，現時需要解決登記系統及支付系統問題，登記到發放金錢之間會盡量壓縮時間。

加快全民派錢 「轉數快」大派用場

事實上，作為財政司長，怎可能忘記了香港金融科技基建的重頭戲「轉數快」快速支付系統？

讀者應該大概明白轉數快是甚麼一回事了，就是香港的銀行戶口持有人，可以透過轉數快系統，將自己的手機及電郵登記與銀行戶口掛勾。那麼，別人要過數給你，只要在銀行網站轉帳版面上，輸入你的手機號碼便立即過數，毋須記下一串長長的銀行戶口數字。

轉數快登記帳戶逾400萬個

根據香港銀行同業結算有限公司的數據，截至今年一月底，合共有420萬個轉數快登記帳戶，當中手機號碼登記戶數為280萬戶，電郵登記戶數為69萬，轉數快識別碼也有63萬多。換言之，政府現成便有約400萬銀行帳戶資料可以立即過數。

事實上，香港市民每開設一個銀行戶口，不論是網上開戶還是真人開戶，都必須要付上身份證作紀錄，對銀行而言這是反洗錢必須的。因此，銀行戶口只要與用戶手機號碼掛勾，很快便能查找出合資格領取1萬元的名單。

處理全民派錢 可先針對轉數快用戶

政府應該做的，是先針對這批轉數快用戶，讓他們透過系統進行一次確認，例如輸入身份證號碼，系統一經核對，政府便可立即過數，根本不用填表核對資料等多餘工序。這樣已可解決一半合資格人士的派錢問題。

餘下的一半人，政府應責成銀行，向每天在銀行排隊的長者登記轉數快，再核對其身份證號碼，讓這批人士在登記一周內獲得一萬元。

香港要成為智慧城市，不是大花筒便可達到目的。從今次派錢的安排可見，政府若有心派錢，根本不用要大家填表呆等，簡單在手機按兩下確認，錢便要到手，好像一些金融機構，全程手機搞掂，這才是智慧城市的速度呢。

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