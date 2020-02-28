▲ 財爺警告未來5年錄赤字 政府可以點解決？

剛過去嘅星期三財政司司陳茂波就宣讀咗新一份財政預算案，一如預期，過去財政年度錄得逾300億赤字，財爺更警告嚟緊一年赤字更超1,000億。有赤字，港府會點解決呢？

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派錢唔係好嘅公共財政手法

帳簿錄赤字積臣同社會大眾一樣都預咗，不過赤字數目比我想像中少，有會計師行更悲觀估計赤字有成700億。今年最矚目措施係向18歲以上香港永久居民派現金1萬，涉及710億，今次財爺講到明會參考2011年派6,000蚊計劃嘅方法，即係唔似2018年派4,000蚊咁複雜喇，即係應該好快派到市民手上。

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不過企喺公共財政角度，社會經濟差、財政赤字，政府更應該拎錢再投資，創造更多就業職位，谷起經濟，全民派現金往往唔係首選，而且710億唔係一個細數目，係可以幫政府開展好多項目，積臣就認為政府今次派錢明顯係想平息民憤，因為港府係處理反修例風波同新冠肺炎疫情方面備受批評。但積臣相信好多人會接受派1萬蚊，因為派錢係比較實際。

政府有咩方法開源？

社會另外一個關注點係赤字會唔會持續落去，財爺已警告經營帳目會連續5年錄得赤字，當中係未計未來嘅一次性派糖措施。面對赤字，一係開源，一係節流，但政府開源方法選擇唔多，最快方法就開徵新稅，但家下政府民望低，據香港民意研究所2月中嘅調查，特區政府嘅最新滿意率淨值係-74%，信任淨值則係-62%，政府想搞新稅嘅阻力會好大，諗下2006年政府話搞設銷售稅，遭到社會強烈反對。

除咗稅項收入，賣地收入佔政府財政來源好大筆數，但隨着經濟下行，地產商仲會唔會高價投地呢？積臣對此有懷疑，要視乎未來本港物業市場仲會唔會蓬勃，佢哋都要考慮cost and benefit。

另外一個開源方法就係發債，政府幾年前已部署發行機構同零售債券，例如已發行綠色債券、伊斯蘭債券、銀色債券等，機構債券係發行主體嘅主權評級仲高時，同埋政府財政穩健時，先更能吸引到國際機構投資者，所以對港府來講家下更應加快債券發行。

未來基金點幫助香港「未來」？

最後，有一樣嘢要提，就係2,000億嘅未來基金，未來基金喺2015年成立，政府聲稱作為長綫投資用途。但咁多年嚟，好多市民都唔知佢做咗咩，今年更宣布撥220億直接投資「與香港有關連」項目嘅「香港增長組合」。其實積臣點睇都覺得未來基金只係一個投資基金，香港本已有個外滙基金了，喺香港面對經濟衰退同人口老化情況下，政府係要詳細解釋未來基金點樣實質幫助到香港「未來」。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。