▲ 【Working Holiday】鼓勵志願者助災區重建 澳洲放寬Working Holiday簽證限制

澳洲山火持續逾半年，幸因早前連場暴雨，所有火頭已受控制。為了鼓勵協助災區重建，澳洲移民部宣布放寬Working Holiday（工作假期）的簽證限制。投入災區重建的工作假期打工仔，由過去只能在同一地方工作半年，現時延長至一年。據英國廣播公司報道，新規定已經生效。

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在新規定下，建築工作也會獲納入工作假期簽證工種範疇之內，此類打工仔可以幫助重建房屋、圍欄及農場。新規定更對打工仔在申請澳洲第2年的簽證有幫助。當前的工作假期簽證規定，若第2年想續簽，背包客須在偏遠地區或澳洲北部指定地區工作88天；如果第3年想續簽，須在偏遠地區再工作6個月。

志願者組織提供食宿

澳洲移民部長稱，措施除了是為立即吸引更多人投入重建，也期望工作假期打工仔能到災區幫助農民，以及在當地消費，為廣大社區帶來收益等。此外，志願者組織BlazeAid會為志願者提供一天4至5餐及住宿。目前已與2,500名農場主簽訂協議，可以派志願者去幫助他們。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：急需志願者助災後重建 澳放寬工作假期簽證（收費文章）】