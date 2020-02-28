【派錢1萬元】香港永久居民可獲派1萬　身份證3粒星=永久居民？

▲ 【派錢1萬元】永久居民可獲派1萬 身份證3粒星=永久居民？

2020/21年度《財政預算案》於周三（26日）公布，港府宣布向18歲或以上香港永久居民派發1萬元。財經事務及庫務局局長劉怡翔指，若財政預算案在立法會順利通過，8月底前開始向市民派發1萬元 。1萬元的派發對象只限香港永久居民，坊間一直把「三粒星」和「永久居民」劃上等號，到底事實是否如此？

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根據入境事務處的資料，香港身份證上的三粒星（***）只代表持證人年齡為18歲或以上及有資格申領回港證。如果要分辨是否香港永久居民，就要留意身份證上的符號標記。假如是印有AZ，就代表持證人是擁有香港居留權及報稱在香港出生。

符號 註解 *** 持證人年齡為18歲或以上及有資格申領回港證 * 持證人年齡為11歲至17歲及有資格申領回港證 A 持證人擁有香港居留權 C 持證人登記領證時在香港的居留受到入境事務處處長的限制 R 持證人擁有香港入境權 U 持證人登記領證時在香港的居留不受入境事務處處長的限制 Z 持證人報稱在香港出生 X 持證人報稱在內地出生 W 持證人報稱在澳門地區出生 O 持證人報稱在其他國家出生 B 持證人所報的出生日期或地點自首次登記以後，曾加以更改 N 持證人所報的姓名自首次登記以後，曾加以更改

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責任編輯：曹佩鈞