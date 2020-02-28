▲ 【財政預算案2020】各地設失業援助金 為何香港遲遲未追上？

2020/21年度《財政預算案》已於2月26日公布，焦點落在向年滿18歲的香港永久居民派發1萬元。受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐影響，本港最新失業率為3.4%，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率更上升至5.2%，多個政黨倡議設立的失業援助津貼落空。縱觀世界各地，不少國家或地區均設有失業援助制度，香港僅有綜援計劃提供類似失業援助的社會保障，為何香港遲遲未有相關的勞工保障？

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失業率攀升 社會保障靠綜援？

勞工及福利局局長羅致光曾指出，疫情或令失業率升至4%至5%。對於設立在失業援助津貼的看法，他本月23日撰寫網誌指出，設立失業援助金制度，將會牽涉失業援助金與遣散費及長期服務金的關係，以及入息審批等行政程序，惟現時暫未有人認真討論。

現行的福利政策，僅綜援計劃提供類似失業援助的社會保障，申請人或及其家庭成員需經過入息及資產審查，以單身成人為例，其資產限額為3.3萬元，每月可領取2,525元。2019年第四季，本港入息中位數為17,500元，打工仔失業後入息大減，綜援所提供的金額或未能解燃眉之急。



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約12.4萬人失業 失業綜援個案少

2019年10月至12月期間，據統計處數字，約有12.4萬人失業，約4.7萬人就業不足。但據社會福利署的2019年12月的統計數字，綜援計劃整體個案有約22萬宗，因失業而申請的個案只有12,570宗。

失業人士申請綜緩的個案數字僅為少數，到底當中的原因是資產門檻過高、申請需時、希望能自給自足，還是失業人士有足夠的儲蓄應對難關？雖無從稽考，但政府也不能忽略在日益嚴峻的就業環境下，失業人士有機會面對的財政困難。

台日設失業給付 解燃眉之急

失業期間收入大幅減少，當中或有人要供樓或養妻活兒，造成龐大的財政及心理負擔。為保障失業人士的收入，台灣設有就業保險，由受保人、僱主及政府按比重承擔。

當受保人失業，保險年資合計滿1年以上並合符其他條件，即可申請失業給付，金額為申請前6個月平均月薪的6成，最長為6個月。日本也設有類似的僱佣保險，為合資格的失業人士提供津貼。

單靠獅子山精神 渡過難關？

香港傳頌刻苦耐勞的「獅子山精神」，不少香港人縱然經濟狀況欠佳，例如部分以執拾紙皮維生的長者，亦希望能自食其力，避免成為社會的負擔。惟以目前的社會狀況來說，新冠肺炎疫情未知何時結束，在經濟狀況轉差，面對難關，市民對社會保障的依賴無可避免一定會上升。

本港勞工保障制度落後，討論取消強積金對冲方案、最高工時及最低工資水平多時，相信能成立類似日台等地的就業保險的機會偏低。在社會未有足夠的保障下，市民能只靠自己未雨綢繆，準備足夠的應急儲備，以備不時之需。

【WHY世代－Mocha】

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