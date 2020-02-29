▲ 【好書推介】揭金融機構商業模式 鑽制度漏洞賺高利潤

2008年的金融海嘯，對世界影響深遠，後遺至今仍未完全消散，本是一個對政治、金融、經濟認真探討的好機會，卻似乎未有發生。今次好書試圖填補後海嘯時期這方面的空白。

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根據經濟學，大量性質相近的機構提供幾乎一樣的服務，在激烈競爭下，收費理論上會拉至很低。但目前情況顯然並非這樣，銀行業利潤豐厚，較他們所服務，從事實業的各行各業更風光，付得起更高的薪水。

金融業競爭高 用盡方式賺取利潤

《Sabotage: The Hidden Nature of Finance》一書作者，試圖以美國經濟學家范伯倫（Thorstein Veblen）的理論解釋。范伯倫指出，經濟參與者不是全然理性，他們會欺騙，即以自己的行業知識，打擊顧客、對手及監管者。作弊者不是不喜歡管理佳、不受操控、自由的市場，只是想自己不用守規。

本書疏理金融機構作為，整理當中規律，發現與范伯倫所講非常相似。作者認為，金融業在高度競爭環境仍能賺取如此高的利潤，因它們敏感地捕捉到人們需要金融服務，社會會忍受不良行為，於是「搵所有人笨」。

倘獲國家撑腰 更肆無忌憚

不良行為多不勝數，海嘯時曾獲英國政府拯救的蘇格蘭皇家銀行（RBS），被發現海嘯後向身處艱難的企業開刀，指示職員全力找客戶把柄，強迫客戶還款，培訓文件教導職員要心狠手辣。

RBS成功摧毁大量企業，但調查結果卻是RBS沒有違規，無人需要問責。作者認為，金融機構的最高目標，就是要變得大到不能倒，當大到有國家在背後撑腰，就能更肆無忌憚，即使出事，納稅人會出手。

作者指，經濟是否繁榮，很大程度視乎銀行是否願意借貸，故政府有誘因默許不良行為，以保護銀行。書中提出，監管機構必須意識到金融機構的核心商業模式就是鑽制度漏洞，它們會一直如此，直至被制止；而真正自由的市場，最強大的參與者亦不能操控，這必須有強力監管才做得到。

撰文 : 林建忠

（節錄）

【原文：金融機構最高目標 要「大到不能倒」？（收費文章）】