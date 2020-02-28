▲ 資產配置4大法則

你可能持有幾種不同形式的資產，部分受大眾喜愛的資產包括股票、債券及甚至現金。但你在每一種資產應配置的金額是多少？最終答案視乎你的個人目標（即你希望該筆金額的用途）以及風險承受水平，但以下是數個有助你收窄選擇的一般規則。

1. 如果你在5年內需要用錢，就不要投資股票

股票市場反覆無常，這意味着如果你購買股票，然後需要在數年內出售，你將承受損失的風險。這是在一般情況下，將你在5年內需要動用的資金投資於股票並不明智的原因。儘管過往歷史確實顯示，市場往往會從低迷中反彈，但你未必擁有足夠的長時間在不蒙受損失下經歷股市復甦。

以下讓我們換個角度思考。如果你正在儲蓄一筆應急資金或你希望在未來數年置業的首期，你以現金持有這筆資金則屬明智。但如果你正在儲蓄退休資金，則股票是不錯的選擇，原因是在一般情況下，你有數十年度過市場上的風風雨雨。

2. 當將股票納入你的投資組合時，使用規則110

將你的長期儲蓄（例如你指定用作退休的資金）作多元化部署是不錯的做法。那麼各個項目應該投放多少百分比？要投放正確的百分比，其中一個有效方法是將110減去你的年齡。如果你是30歲，你可以將80%的資產投放於股票；如果你是60歲，則將50%的資產投放於股票。當然，這條算式有調節空間，但你可以使用這條公式作為參考。

3. 多元化投資資產種類

不論你是增持股票或債券還是兩者皆是，你都不應該將所有雞蛋放在同一個籃子裡。相反，多元化投資非常重要，因為當股市的單一隻股票或細分市場受到打擊時，可助你的整個投資組合不會跟隨「沉船」。

讓我們想像你決定將大部分資金投放於股票。你或許會買入3或4隻穩健股票，以及另外3或4隻汽車股票，以及少數銀行股。在這配置下，如果銀行股下挫，但市場其他股票穩如泰山，你的潛在損失將能減低。

除此以外，你或許希望將部分資金投資於指數基金，該投資工具自身已具備多元化的效應。

4. 在退休後在投資組合保留股票

大多數長者假設一旦退休就應該放棄股票投資，並僅堅持低風險投資，例如債券。如果你完全不投資股票，你的投資組合增長會停滯不前。因此，在退休時仍然可以繼續應用110規則。如果你是75歲，你可以保留三分之一的儲蓄用作投資股票，並將餘下資金投資於債券，以限制你承受的市場波動風險。當然，如果你擁有穩健的風險承受水平，即使是退休，股票和債券以50/50的分例「並駕齊驅」，亦可以為你帶來豐厚固報。

掌握配置資產的方法，可以為現在和將來的財務成功奠定基礎。請謹記，配置產並無單一對或錯的方法，但以上規則應該可令你穩步出發。

作者：Motley Fool Staff



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