▲ HKTVmall五週年優惠 Dyson無綫吸塵機只需半價！

為慶祝開業5週年，HKTVmall於即日起至3月20日期間舉辨「5週年紀念慶 」，當中包括「 每日一店 」優惠、半價貨專區、閃購星期六及週年限定店優惠。日常用品、服飾以及電器等都有優惠，Dyson無綫吸塵機更低至半價！

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每日一店

在優惠期內，HKTVmall會推出「每日一店」優惠，共27間商戶於每晚凌晨12時輪流推出優惠，包括GIORDANO、鴻福堂、3M、周大福及Dyson等品牌。官燕棧的紅燒鮑魚4頭只需1元，Dyson的Pure Cool二合一涼風空氣清淨機由4,980元減至3,380元。每日一店搶購商品為限量商品，每個帳號只限購1件，售完即止。

半價貨專區

半價貨專區每週更新逾200件產品，每日下午3時開始發售，本週有Dyson V8 Animal無綫吸塵機由5,480元減至2,740元。同樣每個帳號只限購1件，售完即止。

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閃購星期六

由2月29日起續三星期的星期六凌晨12時會推出多款產品優惠，每週各有3個劃一價錢，由25元至85元不等，優惠產品應有盡有，包括家庭用品、美妝、日用品、個人護理用品及嬰兒用品等。

此外，HKTVmall亦設週年限定店優惠，超過300間商戶參與，精選產品可享65折至92折優惠。在3月15日當日購買附有「5週年95折感謝日」之標籤的相關商品，可享「95折感謝日」優惠。

責任編輯：曹佩鈞