【移民美國】美國續打擊「月子旅遊」 擬拒簽赴美產子婦女入塞班島

美國是熱門移民國家之一，但有資料顯示海外人士赴美「月子旅遊」（又稱生育旅遊）而取得美國公民身份的數字上升，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續加強打擊「月子旅遊」，繼去年刑事起訴相關經營者後，如今準備限制非美國公民的孕婦入境，據報今次主要針對塞班島（Saipan）。

美國新聞網站Axios引述國務院官員稱，國務院很快推出修訂的法規，確保赴美簽證不會被用於月子旅遊，旨在處理與月子旅遊相關的國安及執法風險問題。

每年3.3萬「雙非」嬰

美國憲法第14條修正案，任何在美國境內出生的兒童都是美國公民，毋須考慮其父母國籍。不過，月子旅遊近年愈趨猖獗，每年約有3.3萬名「雙非」嬰兒，其父母主要來自中國、俄羅斯和尼日利亞。

特朗普政府向來致力收緊移民政策，打擊目標也包括月子旅遊，形容會構成國家安全隱患。美國當局去年2月對安排中國孕婦到美國產子的「月子中心」經營者，作出刑事起訴，涉及20人，部分更面臨監禁15年。

成熱門地 華飛塞班島僅4小時

而位處西太平洋美屬北馬利安納群島的塞班島，是今次主要針對目標，主因當地近年成為月子旅遊的熱門地，而該處距中國僅需約4小時飛機航程，持中國護照人士可免簽入境。

美國國務院擬修訂旅遊簽證（B visas或Visitor Visa）法規，如果官員懷疑申請短期商務簽證、旅遊的外籍人士到美產子，有權拒發簽證。但目前未知如何落實執行，有關細節仍有待公布，例如是否將申請人是否懷孕、申請簽證婦女的國籍等，納入批出簽證的考量。

責任編輯：賴偉雄