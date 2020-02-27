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【定期存款】人民幣投資需求熾熱 定存息最高達15厘

收息攻略 22:27 2020/02/27

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滙豐、東亞及渣打等業界皆料，境外投資者於中短期內對人民幣有逾百億元需求。

受新冠肺炎所累，市料聯儲局須減息應對經濟失速的下行風險，令美滙指數受壓，變相有利人民幣止跌喘穩，而5間港銀亦順勢減人幣存息。不過，業界預計境外投資者於中短期內對人幣有熱切需求，料存息只會微減。

本周集友及上商全線減短中長息，華僑永亨及招商永隆則主力削短存，建行亞洲就調低長期息率；但普遍只是微削，降幅約0.1厘左右。

業界料中短期內，海外投資者對人幣始終有大需求，包括︰

(1)摩根大通開始將中國在岸債券納入其新興市場政府債券指數，滙豐環球投資管理固定收益聯席董事林嘉銘預計，或帶動每月30億美元（折合逾234億港元）的資金流入，凸顯投資者對全球第二大債市的興趣與日俱增。

林嘉銘續指，摩根把內地債市納入其基準指數，最大影響料在摩根大通的新興市場指數，尤其是摩根大通旗艦全球新興市場多元化政府債券指數（GBI-EM Global Diversified），跟蹤該指數的資產管理逾2,000億美元。

(2)富時亦於3月23日起正式納入A股於旗下全球主流指數系列，市場料換馬帶來約312億元的被動資金追貨。

(3)渣打中國宏觀策略部主管劉潔預計，國家財政部今年將連續第12年來港發行人民幣國債，相信不會受新型冠狀病毒打亂部署，且料今年的發行額跟去年相若，保持在150億元人幣，體現內地支持兼鞏固香港作為全球離岸人幣業務的樞紐地位，且有助推動香港債券市場的發展。

3大投資需求 料吸資逾600億

正因上述3大需求，市料合共吸資至少逾600多億元，業界預計港銀將保持人幣定存較高息，如7天短存最高有15厘，一年亦有3厘（見表）。

東亞銀行（00023）高級外滙市場策略師葉澤恆預計，人民幣在岸價兌美元短期內約在7算至7.05上落，後向聚焦本周六（2月29日）內地公布2月份的PMI等數據，畢竟受疫情重創而一度呈數據真空期，各界緊盯最新狀況。

葉澤恆深信，內地再連環出招救市，包括人行擬伺機定向降準等，但基於美國或轉軚減息，將為強美元帶來整固壓力，間接緩減人幣的下行壓力。

渣打亦料，聯儲局由鷹轉鴿，本來是按兵不動，如今為抗衡新冠肺炎的衝擊，今年減兩次息，4月及6月各下調0.25厘，令目標利率由目前的1.75厘降至1.25厘。

滙豐料內地美元債券 仍享亞洲溢價

展望未來，滙豐的林嘉銘預計，為應對新型冠狀病毒疫情帶來的影響，人行實行寬鬆措施，人幣債券可望從中得到持續支持。

林嘉銘說，中國主權及政策銀行票據具有一定的價值，其估值較已發展市場的估值更為吸引。由於寬鬆政策預計將持續，通脹率或趨向正常化，當前債券收益率曲線趨陡是一個投資機遇，並在投資級別的債券中延長存續期。

至於境外投資者關注內地債的違約風險，林嘉銘評論企業債券，力陳中國美元債券仍享有｢亞洲溢價｣之稱，能提供具吸引力的估值及良好流通性，同時其存續期亦較美國信貸市場、美元新興市場或歐元信貸為短。

林嘉銘補充，由於在岸企業債券違約率料將在2020年上升，而且信貸差異將更加明顯，審慎挑選信貸尤為重要。盡管如此， 總體違約率仍保持在較低及溫和的水平。長遠而言，當局透過更多市場力量評估信貸風險，以及實現資金和資源的優化配置，改變投資者如何認識及衡量民營企業，對比國有企業或地方政府融資平台的信貸風險。

林嘉銘又說，中國高收益房地產市場可望會保持大致穩定。大型發展商早於去年已就其2020年的部分再融資需要進行撥備；惟融資渠道有限的較小型發展商，將較有可能面臨資金壓力。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

美滙 人民幣 武漢肺炎 定期存款 人民幣定期存款

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