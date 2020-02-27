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【財政預算案2020】港府15年來首錄赤字 原因為何？儲備又剩幾多？

理財學堂 18:37 2020/02/27

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港府15年來首錄赤字 原因為何？儲備又剩幾多？

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布新一份《財政預算案》，在外圍因素、本地社會事件及新冠肺炎疫情多重打擊下，政府去年收入減少，去年又推出多輪紓困措施，2019/20財政年度出現300多億赤字，是15年來首次。

【財政預算案2020】陳茂波預計來年錄1391億赤字 為回歸以來最高

2019/20年度財政錄得赤字378億元，相等於本地生產總值約1.3%。過去多年政府錄得財政盈餘，今年預算案錄得赤字，原因為何？

財政年度 財政盈餘
18/19 587億元
17/18 1,380億元
16/17 928億元
15/16 305億元
14/15 728億元

稅收大減 開支大增

2019/20年度政府收入的修訂預算為5,673億元，較原來預算低9.4%，利得稅、薪俸稅及印花稅的收入較原來預算少534億元是主因。

陳茂波解釋是因利得稅和薪俸稅的收入受經濟情況、進一步稅務寬免及評稅周期較往年推遲等所影響，同時印花稅收入亦因物業和股票市場的總成交量較預期少。

收入減少，同時開支大增，是導致15年來首錄赤字原因。政府在過去6個月公布了4輪支援企業和個人的措施，當中涉及超過3百億元，加上上星期五立法會通過撥款300億元成立防疫抗疫基金，也令開支大增。

財儲夠16個月政府開支

政府在今個財政年度推出超過1,200億元的逆周期措施，包括各項稅務寛免及派發現金1萬元等措施，令明年赤字高達1,391億元，為歷來最高。不過陳茂波表示，逾1,200億元的逆周期措施是一次性政策，不會構成長遠財政承擔。

【財政預算案2020】點攞1萬元　一文睇晒申請要求、派發日期

計及1,391億元的赤字，財政儲備由截至2020年3月度的11,331億元，減少至2021年度3月底的9,940億元，相當於2020/21年度約16個月的政府開支。

不過，陳茂波亦警告，若一次性紓困措施及持續增加的開支，財赤持續，儲備終會有耗盡的一天。他亦指，經營帳目會連續5年錄得赤字。

瀏覽預算案全文︰按此

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 財政預算案2020

經濟 疫情 陳茂波 財政預算案 財政司 紓困措施 印花稅 利得稅 薪俸稅 肺炎

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