▲ 提早戒煙有好處？研究發現戒煙者肺部能自我修復

吸煙會引起肺部細胞突變，令患上肺癌的機會增加，不過戒煙對煙民來說並非易事。但好消息是，英國新研究只要一戒煙，戒煙者肺部會自我修復，望煙民可「力挽狂瀾」。

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BBC（英國廣播公司）引述最近英國科學家的一項發現，只要戒煙及時，肺就可能「神奇地」修復那些由於吸煙引起的癌變細胞，這研究結果已發表在最新一期的《自然》雜誌。

資深煙民也「受惠」

科研人員對這一發現深感意外，因為人們一直以為吸煙導致的肺部癌細胞突變是永久性，即使戒煙也無法挽回。研究指出，具備修復功能的，是那些還沒有被損壞的少數「逃離」細胞。欣喜的是，以上效果甚至對40年煙齡、每天抽20枝煙的資深煙民身上也一樣。

研究發現，在吸煙者罹患肺癌之前，已有大量的細胞出現突變。從吸煙者呼吸道中所獲取的細胞可以看出，絕大部分細胞都由於煙草發生了基因突變。然而，仍會有一小部分細胞未受到傷害，但至於原因為何目前還不太清楚。

研究人員稱，這些沒有受損的細胞就好像是藏在核掩體中一樣，一旦吸煙者戒煙，這些細胞就開始生長繁殖，並取代那些已經受損的細胞。

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肺部細胞再生

值得注意的是，研究人員此次研究的重點是肺部呼吸道，而不是肺泡（Alveoli，是肺部氣體交換的主要部位，也是肺的功能單位）部分。此外，研究人員仍需要評估肺部修復的比例是多少。

英國慈善機構癌症研究基金會表示，這一發現激勵人心，表明了戒煙者可以獲得雙重好處：

戒煙後可以避免對肺細胞的進一步的傷害

予肺細胞提供一個喘息和再生修補的機會，吸煙者從戒煙的那天起，就能減少患肺癌的風險

而且英國學者指出，只要吸煙就會危害健康，且沒有所謂的「安全界限」，建議全球煙民們徹底戒煙，因為只有這樣才能大大降低患心臟病和中風的風險。

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作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：戒煙宜早不宜遲 BBC：戒煙者肺部能自我修復】