▲ 高息股精選 呢隻仲要係「雙高息」

業績期展開，多間上市公司慷慨派息，以下為大家介「派息比率」和「股息率」皆高的「雙高息」股票，這些股份派息豪爽，派息比率有50%以上，而股息率亦有5厘以上，為股價提供較高的防守性。

香港電訊「派凸」盈利

香港電訊分派同樣年年增加，自2011年由電盈分拆出來上市至今，分派有增無減，2019年每單位分派0.7038元，增3%。

香港電訊維持高派息比率，過去都達到96%以上，2019年派息比率高達102%，而2018年為107%，已連續兩年「派凸」盈利，派息額相當於全數分派每單位的經調整資金流。

至於未來派息，主要視乎集團的資金流。由於多年來集團在光纖網絡已作出龐大的投資，故5G相關資本開支急升的可能性較微，高盛發表報告引述香港電訊管理層稱，未來會維持資本開支佔銷售收入不超過10%比率。

證券界普遍預期香港電訊未來可以保持強勁的資金流，維持高派息比率，高盛預期，香港電訊未來會繼續「派凸」盈利，預料今年派息比率提升至109％。摩根士丹利預期，香港電訊今年分派可有介乎3%至5%增長。

▲ 香港電訊（06823）派息穩升。

4月推5G搶灘

香港電訊宣布正籌備在4月推出5G服務，目標成為本港第一個推出第5代流動服務（5G）的電訊營運商，率先搶佔市場佔有率。

香港電訊去年ARPU增加1%至200元，流動通訊產品銷售收益跌41%至34億元，主要因為手機更換周期繼續延長，尤其是市場正在期待5G手機的面世。推出5G後，預料可帶動流動通訊的每名客戶平均消費額（ARPU）和流動通訊產品銷售。

香港電訊表示，5G的重點並非在於價錢及數據的多少，而是着重於用戶體驗，因此會推出多元化的應用及節目內容，涵蓋虛擬實境（VR）或擴增實境、電競及其他精采內容，展現5G超低延遲傳輸的優點。5G其中一個賣點是將夥拍Now TV獨家播放「歐洲國家盃2020」，可以提供VR、360度多鏡頭及高清畫質播放。

此外，香港電訊亦會在企業市場的不同行業，開拓新的5G方案，包括智慧城市、公用服務、醫療健康以及交通。

香港電訊去年除息、稅、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）升2%至128.17億元，股東應佔溢利增加8%至52.17億元，經調整資金流增加3%至53.29億元。

展望未來兩年，彭博綜合券商預測，香港電訊今、明年股東應佔溢利，分別增6%、4%。

香港電訊的風險主要是市場競爭加劇，但集團仍維持市場領導地位，流動電話及寬帶業務亦能維持穩定，抵銷競爭的影響。

候11.5元買收6.1厘息

香港電訊去年分派0.7038元，現股價11.92元，相當於股息率5.9厘。可候11.5元買入，股息率便可達到6.1厘。

彭博綜合券商預測，香港電訊今、明年分派，分別增1%、2%至每單位0.711元、0.728元，相當於預測2020年股息率6厘。

證券界給予香港電訊的目標價，介乎12.6元至15.1元。

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