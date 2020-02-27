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【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）

消費錦囊 15:47 2020/02/27

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【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見緩和，本港抗疫用品供應持續緊張，每次有口罩發售均會引來市民排隊搶購。為免人群聚集，日本城推出手機App攞籌買口罩，讓大家安坐家中都可以買到口罩。

【延伸閱讀】【口罩返貨】邊度有口罩賣？睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

日本城將推出手機攞籌服務，只要下載日本城JFUN App應用程式，並登記成為會員，即可使用攞籌服務，之後便可到店內購買口罩。日本城除了會透過facebook公布最新的口罩發售詳情外，亦會於APP內推送訊息。為令更多人能夠受惠，每位成功攞籌的會員於攞籌後的30天內不能再攞籌。

5步登記做會員

步驟1：點擊「會員」

步驟2：馬上註冊成為J分會員

步驟3：揀選地區「香港／澳門」，輸入個人資料

步驟4：閱讀條款及細則並點選同意，然後按「下一步」

步驟5：輸入手機短訊的驗證碼

【延伸閱讀】【購買口罩】提防冒牌口罩！日本SARAYA教你分真假口罩

需要注意，如要使用攞籌服務，要記得將應用程式更新最新版本（版本2.0以上）。此外，所有填寫的資料必須正確，以便接收確認訊息。如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況，將有機會自動作廢。

JHC 日本城 JFUN（AndroidiOS

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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