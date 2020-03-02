▲ 保險包唔包新冠肺炎？疫症下保險公司有什麼應急措施？

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，內地確診個案更破42000宗。無論正準備買保險，還是已有保險的市民都擔憂萬一「中招」，保險會否賠償新冠肺炎？疫症下保險公司又有什麼應急措施？

保險包唔包新冠肺炎？



香港保險業聯會在本月就對不同保險會否賠償新冠肺炎作出解釋：





醫療保險



醫保主要賠償因意外或疾病導致住院或手術，所以在今次事件中並不受影響。而大部份公司的醫保都會有等候期，就今次事件部份公司會取消等候期及一些索償限條件，而且設有特快處理相關索償情序，普遍可一日內處理賠償。



本文下半部份亦會詳細解釋一些因應武漢肺炎額外增設的服務。



勞保



由於現時很多員工都能夠在家工作，所以如工傷是發生家中，僱員可能要「證明」該索償是與工作有關，或者要「證明」是僱主疏忽所導致的，才能獲得有關賠償



旅遊保險



目前旅遊保險並不會保障因限制入境（例如封關）引致的取消行程，不過大部分保險公司都會保障在旅遊地患上武漢肺炎所引致的醫療費用。



要留意的是部份計劃會保障因為患上武漢肺炎而取消行程。



原本不同種類的保險就有不同的賠償條件，想順利取得索償可以先了解所買的保險種類，再留意合資格的賠償情況



保險公司有什麼額外應急措施？



現時保險公司特別提高了相應的額外的應急措施（醫療保險），其中包括：

額外醫療保障



● 額外住院現金

● 取消等候期

● 豁免轉介信

● 取消住院級別限制

○ 與「新型冠狀病毒」有關的情況，不限定在三甲醫院內醫理

● 取消住院方式限制

○ 門診觀察室、留觀室隔離治療也可視為合資格賠償

● 取消住院房間調整

○ 如果住院房間級別高於計劃中的房間級別，「附加醫療保障」的賠償率不會減少

● 取消藥品及診療項目限制

○ 就「新型冠狀病毒」的藥品及醫療服務項目，可以納入醫療保障支付範圍

額外理賠服務

● 開通網上即時理賠服務

● 特快賠付服務

○ 理賠審批後，客戶可即時透過轉數快收取賠款

● 另設特快理賠通道

○ 簡化及優先處理「新型冠狀病毒」個案，一個工作天內完成審批

● 免國內住院應診醫生報告書

○ 只需提供醫院之「新型冠狀病毒」確診證明，可豁免索償申請表格內醫生填寫部份

● 取消理賠申請遞交時間限制

○ 可豁免住院／門診合約條款中的理賠申請遞交時間限制

● 另設「新型冠狀病毒」電話專線



此外，筆者亦建議市民跟隨香港特別行政區政府衛生署衛生防護中心提供的指引，包括保持個人衞生並於外遊時保持警惕。

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