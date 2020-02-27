▲ 【延遲交稅】因疫情失業或收入減少 如何申請暫緩交稅？

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情影響下，不少企業要求員工放無薪假期（No-pay leave）或減薪，甚至大幅度裁員。如因近期經濟狀況轉差，引致收入減少，納稅人又是否可以申請延遲交稅？

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申請緩繳暫繳薪俸稅理由

根據《稅務條例》訂明，納稅人如符合條例所訂明的理由，即可以書面申請緩繳部分或全部暫繳稅。當中符合條件申請緩繳暫繳薪俸稅的理由包括：在稅單中未有得到合資格的免稅額、對評稅結果提出反對、可扣稅項目開支超出稅單列明上一年的金額，以及入息減少等。

納稅人如因失業、退休及減薪等原因，引致入息減少，亦符合條例列明的申請緩繳暫繳薪俸稅理由。不過，若因收入減少而提出緩繳暫繳稅，入息必須少於先前評定的入息的90%，才合乎申請資格。

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申請方法

納稅人須以書面提出申請緩繳暫繳稅，如因入息減少，要先下載申請暫緩繳納暫繳稅表格IR1121，申請人需列明申請的理由，即入息減少的原因，以及估計在填寫表格時當月至今年3月時的入息。填妥表格後，需以郵寄或傳真的方式交回稅務局。

如申請暫緩繳納暫繳薪俸稅，是關於扣除以下開支，則要下載表格IR1121S。

根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費;

根據合資格延期年金保單繳付的合資格年金保費 及/或

可扣稅強積金自願性供款

郵寄地址：稅務局局長

香港告士打道郵政局郵箱28487號 傳真號碼： 2519 6896

申請限期

緩繳暫繳稅申請書必須在在繳付暫繳稅限期前28天，或在繳付暫繳稅通知書發出日期後14天內送交稅務局。

為何仍未收到稅單？

稅務局指，原定計劃去年12月至今年3月期間發出大部分稅單，但因新冠肺炎疫情令部門運作受到影響，當局正實施特別上班安排，評稅工作會稍為延後，預計部分薪俸稅稅單或於今年第二季發出，即有部分市民會在4月起才收到稅單。

除了可申請延期交稅外，政府亦於去年12月提出有關繳稅的紓困措施，凡因財政困難獲批准分期繳付的納稅人，可獲豁免徵收附加費。申請分期交稅的方法：【紓困措施】豁免分期繳稅附加費 一文睇晒如何申請分期交稅！

責任編輯：李瑩