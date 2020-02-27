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【財政預算案2020】未來基金設港版淡馬錫　新加坡淡馬錫是如何運作？

理財學堂 16:09 2020/02/27

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【財政預算案2020】未來基金設港版淡馬錫　新加坡淡馬錫是如何運作？

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布新一份《財政預算案》，當中提及利用「未來基金」部分款項成立直接投資「與香港有關連」項目的「香港增長組合」，據悉形式類似新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）。到底新加坡淡馬錫是如何運作？

【延伸閱讀】【財政預算案2020】全民派錢！港澳星派錢政策大不同

新加坡淡馬錫是如何運作？

淡馬錫於1974年成立，為新加坡財政部擁有100%股權的私人投資公司，但淡馬錫並非法定機構或政府機關。淡馬錫有自己的董事會和專業的管理團隊，須繳稅給稅務機構，並會派發股息給股東。

淡馬錫模式是由政府控股，透過私人投資公司投資，由專業團隊營運。這個模式重點是：

1. 完全市場化，實現政企分離。

2. 治理結構層面，董事會的建立劃清政府與被投資企業之間的邊界，國有企業的董事會則起防火牆作用，阻斷政府的不當介入。

3. 堅持高度化、市場化的人才選聘機制。

與香港的「香港增長組合」不同，淡馬錫在全球市場投資，而香港的「香港增長組合」則聚焦與香港相關項目，據悉將投資香港新經濟、生物科技等項目，料5年後有回報。

本港的「未來基金」於2016年成立 ，港府去年邀請財經界人士，就未來基金爭取較高回報之餘，長遠提升生產力和競爭力提供建議。

根據專家小組建議，政府應從外滙基金「投資組合」中撥出未來基金的部分款項，轉放至「香港增長組合」的新投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目。小組建議政府為「香港增長組合」制定2至3個授權範圍，包括容許投資於私募基金及風險投資，但認為最初授權不應投資於香港的房地產公司或項目。

【延伸閱讀】【財政預算案2019】$2000億「未來基金」 6條問題看懂來龍去脈

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 財政預算案2020

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