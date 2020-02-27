【財政預算案2020】1萬元以下入場費！　留意呢6隻高息藍籌股

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【財政預算案2020】1萬元開定期存款 最高存3個月有4.2厘息
財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，建議向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，預計700萬人受惠，預計8月開始登記。不想消費花掉1萬元，想儲起來投資收息，可以考慮藍籌中收股息。
藍籌高息股是「食息」一族的目標，然而，藍籌股的一手入場費普遍較高，入場費少於1萬元而股息率有5厘以上的的選擇不多，想投資1萬元收息，可留意以下6隻。
|股份
|現股價（元）
|1手入場（元）
|預測股息（厘）*
|中國銀行（03988）
|3.11
|3,110
|6.8
|交通銀行（03328）
|5.07
|5,070
|6.8
|工商銀行（01398）
|5.34
|5,340
|5.4
|建設銀行（00939）
|6.32
|6,320
|5.6
|中石油（00857）
|3.16
|6,320
|5.1
|中石化（00386）
|4.05
|8,100
|8.5
*彭博綜合券商預測
【全文】1萬元買到咩高息藍籌股？（系列一）（附高息股份表）（收費文章）
撰文：周劍琴
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 財政預算案2020