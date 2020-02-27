【財政預算案2020】1萬元以下入場費！　留意呢6隻高息藍籌股

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，建議向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，預計700萬人受惠，預計8月開始登記。不想消費花掉1萬元，想儲起來投資收息，可以考慮藍籌中收股息。

藍籌高息股是「食息」一族的目標，然而，藍籌股的一手入場費普遍較高，入場費少於1萬元而股息率有5厘以上的的選擇不多，想投資1萬元收息，可留意以下6隻。

股份 現股價（元） 1手入場（元） 預測股息（厘）* 中國銀行（03988） 3.11 3,110 6.8 交通銀行（03328） 5.07 5,070 6.8 工商銀行（01398） 5.34 5,340 5.4 建設銀行（00939） 6.32 6,320 5.6 中石油（00857） 3.16 6,320 5.1 中石化（00386） 4.05 8,100 8.5

*彭博綜合券商預測

【全文】1萬元買到咩高息藍籌股？（系列一）（附高息股份表）（收費文章）

撰文：周劍琴

責任編輯︰陳啟昌